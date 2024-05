Histórico de la Selección Mexicana se baja de la Copa América

Tal parece que la famosa ‘regeneración’ ha llegado a la Selección Mexicana. Se reporta que Guillermo Ochoa, el histórico arquero azteca, se ha bajado del avión rumbo a la Copa América luego de que Jaime Lozano no le prometiera la titularidad. Será la oportunidad para que la sangre joven tenga minutos en torneos internacionales de peso con miras a la Copa del Mundo 2026, misma a la que el cuadro nacional está clasificado en calidad de anfitrión.

Aunque en la mañana del jueves se reportó que el portero ex de las Águilas del América tenía su lugar asegurado en la convocatoria, parece ser que el hecho de no tener cerrado su puesto en el once lo desanimó. Cabe recordar que el legendario cancerbero ha sido relegado al banquillo con la Salernitana, cuadro que ya aseguró su descenso en el futbol italiano. La información apunta a que el elegido del ‘Jimmy’ sería Luis Ángel Malagón, estrella con los azulcremas.

El próximo 13 de julio Guillermo Ochoa cumplirá 39 años, edad en la que un portero todavía puede destacar a nivel internacional, pero que puede ser preocupante pensando en un Mundial que todavía está a más de 24 meses de distancia. Ahora le corresponderá al hombre bajo los tres palos del América hacer un buen papel este verano para no perder la confianza que se ha depositado en él.

Como apuntó David Medrano a través de sus redes sociales, bajarse del barco puede significarle a ‘Memo’ un final amargo para una longeva carrera en Selección Mexicana. Su ausencia en los Estados Unidos el próximo mes puede marcar el inicio oficial de una nueva era, al menos en la portería del equipo.

“EL ADIOS. Bajarse de Copa America 2024 parece el final de la era Guillermo Ochoa en Selección. Lozano lo tenía en su lista. En 2005 Cuauhtemoc Blanco no aceptó ir a la Confederaciones y le costó no ir al Mundial 2006", escribió el experimentado periodista.

¿Cuándo inicia la Copa América 2024?

La Copa América 2024 se jugará de forma íntegra en los Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio. La competición dará arranque con un interesante duelo entre la Argentina de Lionel Messi y Canadá.

México, que comparte el Grupo B con Jamaica, Venezuela y Ecuador los enfrentará en ese orden el 22, 26 y 30 de junio.

