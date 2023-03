Guillermo Ochoa da pistas de su posible futuro en Italia

Guillermo Ochoa volvió a la titularidad con el Salernitana en la victoria ante Monza en el Estadio Arechi como parte de la fecha 24 de la Serie A; el arquero mexicano habló en exclusiva para el diario MARCA donde reveló detalles de su llegada al club italiano, así como del interés que surgió en las últimas semanas por parte del Inter de Milan y el Ac Milan, dos de los clubes más importantes y tradicionales de la Serie A.

La elección de Memo Ochoa por Salernitana

El arquero mexicano entró en la lista de 34 futbolistas que representarán a la Selección Mexicana, perfilándose como el titular, motivado por su elección de volver a jugar en Europa.

“Por tener otro reto. A mi edad, veo lejana la retirada. Me siento muy bien físicamente, las lesiones me han respetado bastante y mentalmente tengo el deseo de pelear y competir en una gran Liga y en un gran equipo. Soy el primer portero mexicano que dio el paso de salir, y me costó mucho, pues antes era extracomunitario. Ahora es más fácil pues ya tengo el pasaporte español. Espero que esto sea la llave para que más porteros mexicanos emigren a Europa pronto”, sentenció Memo Ochoa en entrevista.

Los rumores del interés de los equipos de Milán

Guillermo Ochoa reveló que se tomó con mucha ‘tranquilidad’ la noticia que surgió desde Italia con el interés de los dos clubes de la Ciudad de Milan. El arquero de la Selección Mexicana dejó la puerta abierta a escuchar propuestas dado que su situación como futbolista comunitario facilitaría su pase.

“Con tranquilidad. Ha habido acercamientos de otros clubes, pero ya tengo mucha experiencia y los rumores a veces no sirven. Lo importante es lo que hagas en la cancha. Los clubes importantes de Italia ya saben que tengo pasaporte comunitario, que todo es más fácil”

Con sus actuaciones en Copas del Mundo, Memo Ochoa explicó parte de los motivos por los que nunca llegó a un club ‘grande’ en Europa; al tiempo que manifestó su gran sueño por disputar una Champions League, algo que se daría de concretarse su fichaje por Ac Milan o Inter de Milan para la siguiente temporada en la Serie A.

“Siempre me han preguntado por qué nunca llegué a un club grande de Europa, y lo del pasaporte era diferencial. Me decían que sí, pero luego no tenían plaza extra. Ahora juego como comunitario y eso facilita el futuro en Italia... y en Europa. Yo puedo aportar seriedad, experiencia y puedo aportar siendo titular o siendo menos habitual. Los rumores me motivan, no me distraen. Ojalá algún día pueda jugar Champions League. Veremos qué pasa en estos seis meses de contrato. En verano ya podría ser libre”, dijo Memo Ochoa para Marca.

Su rol en el Salernitana, ¿Suplente o titular?

El portero del Salernitana habló de los primeros acercamientos que tuvo con la entidad italiana y aceptó que desde un inicio le marcaron perfectamente cuál sería su rol dentro del club.



“De Sanctis, el director deportivo del club y exportero, me habló claro. El titular estaba lesionado y buscaban un portero de jerarquía que pudiera jugar de inmediato. Aquí en Italia están acostumbrados a los porteros de experiencia (Buffon Zoff...). Por eso, empecé jugando. Luego se recuperó el titular, que jugó dos, cambiamos de técnico y en este último partido he sido titular con Paulo Sousa, el nuevo entrenador”.

“Sólo le pedí al club que me diesen la ‘chance’ de competir y que el titular no fuera un fijo, es decir, que no viniera yo a suplir la lesión del primero sólo. Y así fue. Ahora estoy siendo titular de nuevo, y me siento fuerte para competir en una gran Liga. Por eso vine a luchar, no a que me regalen nada. El objetivo de la Salernitana es quedarse en Serie A, con un dueño nuevo en un equipo pequeño. Crecer poco a poco y yo, a luchar para jugar lo más que pueda”, dijo Guillermo Ochoa en entrevista.