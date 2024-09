Así reaccionó la afición a la llegada de Guillermo Ochoa a su nuevo equipo

Se ha oficializado la llegada de Guillermo Ochoa al recién ascendido AVS Futebol Sad de Portugal, el veterano arquero mexicano continuará su carrera en Europa y ahora lo hará en tierras lusas. Su más reciente aventura fue con la Salernitana de Italia, conjunto que no logró la salvación y donde el guardameta mexicano fue perdiendo protagonismo conforme avanzó la temporada. Ahora intentará conseguir la permanencia en un club de reciente creación.

Ante la noticia, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. A pesar de ya no ser uno de los regulares en la Selección Mexicana, ahora dirigida por Javier Aguirre, la influencia de Ochoa sigue siendo importante. Como suele suceder con jugadores tan mediáticos como lo es el ex del América, la afición respondió de diversas maneras. Hay quienes aprueban la movida y quienes simplemente no pueden aceptarla.

Será el sexto equipo del viejo continente cuyos colores defienda el veterano jugador azteca, quien ha ido a cinco Mundiales a lo largo de su carrera y aspira a ser parte del conjunto nacional en la Copa de 2026, misma que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México. Su primera oportunidad del otro lado del charco fue con el Ajaccio francés, posteriormente vistió las elásticas del Málaga y Granada, así como la del Standard Lieja y la propia Salernitana.

Cabe mencionar que el AVS Futebol Sad apenas fue fundado en el 2023, pero ya ha hecho disfrutar a su afición con algunos éxitos. En su primera campaña en la primera división portuguesa marchan en la decimoprimera posición después de cuatro jornadas. Volverán a la acción el sábado 14 de septiembre tras la Fecha FIFA, enfrentarán al Rio Ave en casa.

El arquero que hasta el momento ha fungido como titular en el nuevo equipo de Ochoa es el brasileño Simão Verza Bertelli, quien ya antes había jugado en Portugal.

Así reaccionó la afición a la llegada de Guillermo Ochoa a Portugal

Las reacciones de la afición a la llegada de Guillermo Ochoa al AVS Futebol Sad de Portugal causaron reacciones diversas entro los aficionados en redes sociales.

Memo es muy 🔝 y son muy afortunados de tener uno d en los mejores guardametas del mundo!! ✈️ — Laura (@laurareyvi1) September 2, 2024

Éxito para Paco Memo — Alex Mayto 🍀 (@AlejandroMayto5) September 2, 2024

@yosoy8a

¡A SEGUIR HACIENDO HISTORIA! ✍️



El mejor portero en la historia de México,

Es el único arquero mexicano que ha jugado en cinco ligas diferentes de Europa.



ORGULLO AMERICANISTA. — 🍺Omar Melo Aldasoro🦅 (@MeloAldasoro) September 2, 2024

Apenas van empezando y ya sabemos que equipo va a descender en Portugal 🤣😂 — Gabo González (@gabo_gonzalez23) September 2, 2024

