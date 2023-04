Memo Ochoa confesó que jugadores del Inter lo ‘felicitaron’ por su actuación

Salernitana tiene un héroe absoluto de nombre: Francisco Guillermo Ochoa Magaña; nuevamente el arquero se mostró absolutamente determinante ante Inter de Milan (uno de los rivales con mayor poder ofensivo dentro de la Serie A), para rescatar un punto en el Estadio Arechi. Romelu Lukaku, Joaquín Correa, Lautaro Martinez y Edin Dzeko se toparon con ‘La Muralla” mexicana, algo que motivo a los jugadores nerazzurri a reconocer el trabajo del arquero Granata al finalizar el encuentro de la fecha 29

🔥 ¡LA ATAJADA DEL AÑO EN EL CALCIO! 🔥



🤯 SURREALISTA LO QUE HIZO MEMO OCHOA CON EL SALERNITANA 🤯



Disfruta toda la acción de los mexicanos en la Serie A por #ESPNenStarPlus ⚽ pic.twitter.com/AnqauQNyvt

Felicitaron a Guillermo Ochoa

En entrevista para Sky Sports, el guardameta del Salernitana, Guillermo Ochoa reconoció que algunos futbolista del Inter de Milan se le acercaron para ‘felicitarlo’ por su actuación en el encuentro que finalizó con empate a uno. Un resultado que encamina a los Granata para permanecer en el máximo circuito de la Serie A.

“Los jugadores del Inter me felicitaron, aunque no estén contentos con el resultado. Nosotros, en cambio, estamos muy contentos, es un punto importante para la salvación. El equipo funcionó bien y no nos dimos por vencidos hasta el final”, dijo Guillermo Ochoa al finalizar el partido.

El portero de la Selección Mexicana volvió a reiterar sus intensiones por alcanzar su sexto mundial en su carrera, algo que podría ser su cierre perfecto en su carrera profesional.

“El empate vale mucho porque sufrimos ante un gran equipo. Teníamos fe. Hemos sumado puntos importantes en los últimos partidos. Todos estamos trabajando bien. Estoy muy feliz de jugar aquí en Italia, vi porteros como Pagliuca, Toldo, Frey, Dida y Julio Cesar. Vale mucho jugar en Italia, quiero quedarme mucho tiempo. Me gustaría llegar al sexto Mundial”.

Prensa italiana destaca su actuación

“El portero mexicano ha demostrado una vez más lo determinante que es en los grandes escenarios, realizando una gran actuación ante los nerazurri: tuvo 10 atajadas en los 11 disparos que le hicieron, de las cuales una muy espectacular sobre la línea de meta que negó el doblete del Inter”, publicó la Gazzetta dello Sport sobre la actuación de Guillermo Ochoa.