Guillermo Ochoa no ha renovado con Salernitana y apuntaría al Inter de Milan

La situación contractual de Guillermo Ochoa comienza a llamar la atención en la prensa italiana, los últimos reportes indican una ausencia de acuerdo para una renovación ‘automática’ con el club. Tras sus 12 apariciones en la cancha con el conjunto Granata el arquero mexicano se mantiene en la mira de varios clubes en Europa.

“Non è previsto il rinnovo automatico dopo 12 presenze nel contratto di Guillermo Ochoa con la Salernitana. Il portiere ha firmato un accordo fino a giugno”, señala el portal italiano Tutto Mercato.

Además,. el medio italiano afirma que de no resolverse un mutuo acuerdo, quedaría como agente libre y podría negociar su contrato con cualquier equipo de la Serie A. En el pasado ya había existido un interés por parte de los clubes de la Ciudad de Milán.

Guillermo Ochoa no renovaría con el Salernitana

Como señala el portal italiano TuttoSalernitana, el contrato de Guillermo Ochoa culmina en el mes de junio (es decir en tres meses), por lo que el club Granata pondrá particular atención en las próximas semanas para quedarse con su portero titular. La negociación podría comprender una extensión de 2 años, pero debe ser unilateral.

“Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, non c'è questa clausola di rinnovo automatica. La Salernitana può esercitare il rinnovo biennale ma non è automatico. Sarà una decisione che andrà presa di comune accordo tra le parti a fine campionato”, publicó TuttoSalernitana.

De acuerdo con el medio italiano, no existe cláusula de ‘renovación automática’, Salernitana podría extender el contrato de Guillermo Ochoa por 2 años más, pero no sería algo automático, sino que debe existir un acuerdo entre ambas partes para hacerlo posible. De lo contrario el mexicano podría ser libre de negociar con cualquier club, algo que facilitaría su estancia en Italia es que no ocuparía plaza de extra-comunitario.

El guardameta mexicano interesaría mucho a los dos equipos de Milán, aunque los rossoneri están bien cubiertos con Maignan. Por su parte, el Inter de Milan sería una opción más viable, aunque Guillermo Ochoa deberá luchar por la titularidad con Handanovic. Habría también interés de algunos clubes europeos fuera del Calcio Italiano según reporta TuttoSalernitana.