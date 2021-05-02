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Guillermo Pereira es subcampeón del Huntsville Championship

El chileno Guillermo Pereira empató con un par de jugadores en la cima del Huntsville Championship y perdió en desempate la pelea por el título.

Mito Pereira perdió en desempate el Huntsville Championship

Escrito por: Azteca Deportes

El chileno Guillermo Pereira finalizó en segundo lugar una semana sobresaliente en el Huntsville Championship, torneo correspondiente al Korn Ferry Tour, gira de ascenso al PGA TOUR.

Pereira, quien inició la ronda final a tres golpes de Paul Barjon, jugó los primeros nueve hoyos de forma espectacular. Con águila en el par-4 del 5 y birdies en los hoyos 6, 8 y 9 se fue con 30 impactos en la ida. Para la vuelta, conseguiría un birdie más en el 12.

Sin embargo, bogeys consecutivos en las banderas del 13 y 14 recortaron su ventaja. Todavía tuvo una oportunidad para birdie en el hoyo 18 y evitar el playoff, pero la pelota no encontró su destino y se tuvo que conformar con el par.

“Mito”, quien a la mitad de la ronda final tuvo una ventaja de tres golpes, firmó tarjetas de 69, 65, 65 y 66, un acumulado de 265 golpes, 15 bajo par, que al finalizar el torneo lo dejaron en un empate por la primera posición junto al francés Paul Barjon y al estadounidense Billy Kennerly.

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En el desempate, los tres golfistas tuvieron que volver al hoyo 18, donde todos hicieron par y tuvieron que volver a jugar el mismo trazado. Paul Barjon y Mito Pereira registraron un 4, mientras que Billy Kennerly con un 5 quedaría fuera de la competencia.

Para continuar con el desempate fueron al tee del 10, donde el francés realizó tres golpes fantásticos para anotarse birdie. El par del chileno no sería suficiente.

Este subcampeonato pone a Guillermo Pereira a las puertas del PGA TOUR, ya que está proyectado para colocarse en la duodécima posición del Listado de Puntos. Al finalizar la temporada aquellos jugadores que terminen en el top-25 de dicho ránking ascenderán a la gira más competitiva del mundo.

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Por su parte, Barjon, quien comenzó la semana en la decimoquinta posición del Listado de Puntos, aparecerá este lunes en el sexto puesto, que virtualmente lo coloca el próximo año en el TOUR.

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