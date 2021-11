Carlos “Gullit” Peña ya sabe en que equipo quiere retirarse

A poco más de 10 años de su debut en primera división y con 31 años, Carlos “Gullit” Peña es consciente que su retiro está más cerca que nunca. El mediocampista y exseleccionado nacional aseguró en una entrevista para el canal de Youtube “La Guardia Esmeralda” aseguró que el tema físico lo podría tener fuera de las canchas en un año.

El mundialista por nuestro país en el 2014, viene de ser campeón el pasado mes de mayo con el CD FAS de la liga de El Salvador, para después ser fichado por el Antigua GFC de Guatemala, donde no se ha podido consolidar como titular, a pesar de ser uno de los capitanes del equipo, que es líder y candidato al título de dicha liga.

“Juego para divertirme, pero hay que verlo con responsabilidad”

En dicha entrevista compartió que si en un año ya no aporta lo que a él le gustaría sería momento de despedirse: “La verdad me considero una persona sincera, yo voy al frente, digo las cosas como son, mucha gente me conoce y en el momento que vea, que, si es un año, ya no doy más en el sentido de condición, jugaré, pero la cascarita.

“Vienen generaciones muy bien. Yo juego para divertirme, pero hay que verlo con responsabilidad, porque tienes que rendirles a los clubes en donde estás”, agregó el mediocampista.

Sueña con retirarse en León

Además, no perdió la oportunidad de decir en donde le gustaría retirarse, y sin duda sería regresar a la Liga BBVA MX, y con el equipo con el que ganó dos ligas. “Mi sueño es irme con León. Si acá en Antigua ya no doy más, será acá (Guatemala), pero mi sueño es con el León”, comentó Peña.

Equipos de la Liga BBVA MX en los que jugó el “Gullit” Peña

En 2010, debutó en Primera División con el Pachuca, donde también estuvo a préstamo con el conjunto de sus amores, donde consiguió el ascenso y el cual compró su ficha tres años más tarde, para darle el bicampeonato a la escuadra Esmeralda.

En 2016 arribó a Guadalajara, para jugar con las Chivas y un año más tarde regresó con La Fiera, para emigrar al Viejo Continente con el Rangers de Escocia; Tras dos años, y sin poder consolidarse, regresó al futbol mexicano con el Cruz Azul y luego con Necaxa, donde se le vio por última vez en la Liga BBVA MX, en 2018.