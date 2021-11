Los 5 goles más vistos en la historia de Youtube

México. El gol del astro argentino Lionel Messi ante Real Madrid en el 2017 para darle la victoria por 3-2 al Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu es el gol más popular en la historia de Youtube, según un estudio realizado.

Te puede interesar: Figura del Real Madrid muy cerca del Newcastle

Livefootballtickets.com publicó cuales son los goles más vistos en esta plataforma de videos, donde el gol de Messi, con la ya histórica celebración en la que enseñó su camiseta a la grada, se lleva el número uno con 69,989,641 visitas.

En el segundo lugar es para otro argentino Diego Armando Maradona que con su anotación ante la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo México 86 con la “Mano de Dios”. El 1-0 a favor de Argentina ha sido visto por 18,026,450.

El espectacular tiro libre de David Beckham frente a la selección de Grecia en 2001 es el tercero de la lista 15,482,673 visitas.

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic tiene el cuarto y quinto gol en la lista. “Ibra” tiene 9,086,567 visitas con su doblete ante LAFC en el 2018 con la camiseta del LA Galaxy y con Suecia ocupa el quinto puesto con su golazo ante la selección de Inglaterra en el encuentro de preparación en el 2012.

Aquí la lista del top 15 al completo:

Leo Messi (Barcelona) vs. Real Madrid (2017) - 69,989,641 visitas

Diego Armando Maradona (Argentina) vs. Inglaterra (1986) - 18,026,450 visitas

David Beckham (Inglaterra) vs. Grecia (2001) - 15,482,673 visitas

Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) vs. LAFC (2018) - 9,086,567 visitas

Zlatan Ibrahimovic (Suecia) vs. Inglaterra (2012) - 6,951,217 visitas



Sergio Agüero (Manchester City) vs. QPR (2012) - 6,611,822 visitas

Lionel Messi (Barcelona) vs. Reims (2021) - 6,564,690 visitas

Zinedine Zidane (Real Madrid) vs. Bayer Leverkusen (2002) - 4,754,162

Roberto Carlos (Brasil) vs. Francia (1997) - 4,321,460 visitas

Thierry Henry vs. Manchester United (2000) - 3,466,934 visitas

Maxi Rodriguez (Argentina) vs. México (2006) - 3,417,379 visitas

Dennis Bergkamp (Manchester United) vs. Newcastle United (2002) - 3,274,747 visitas

Marco Van Basten (Países Bajos) vs. Unión Soviética (1988) - 3,135,866 visitas

Zlatan Ibrahimovic (Inter) vs. Bolonia (2008) - 2,861,471 visitas

Marta Vieira da Silva (Brasil) vs. Estados Unidos (2007) - 2,781,554 visitas