Gullit Peña no le cierra la puerta a la Selección Mexicana

Por ahora Carlos Peña se enfoca en su aventura con el Al Dhaid de los Emiratos Árabes Unidos. Así que el “Gullit” no piensa por ahora en la Selección Mexicana, pero nunca le ha cerrado la puerta de manera definitiva.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, el reconocido futbolista mexicano habló sobre sus prioridades en estos momentos tras llegar a un club de la Segunda División de aquella nación de Medio Oriente.

“La verdad que ahora estoy enfocado acá, pero nunca he dicho que no en la Selección. Cuando me tocó un partido complicado en Nueva Zelanda ahí estuve, en las eliminatorias que estuvieron muy difíciles también. Pero el tiempo y el trabajo del día a día lo dirán, eso da armas al entrenador para que te pueda convocar”, comentó.

El “Gullit” asistió a la Copa del Mundo Brasil 2014

El “Gullit” recordó todo el complicado proceso que vivió para llegar al Mundial de Brasil 2014, en donde fue dirigido por Miguel Herrera.

Y aunque suena el “Piojo” como un candidato para volver a la Selección Mexicana, el talentoso mediocampista ofensivo no considera que esto le juegue a su favor.

“No lo sé la verdad, son etapas en su momento estuve en algunos partidos con él, pero vienen saliendo camadas de jugadores, otros se van yendo. El futbol es así, es una rueda de la fortuna”, señaló.

Finalmente, el “Gullit” Peña opinó acerca de si es necesario que el nuevo seleccionador sea mexicano y si influye en los jugadores.

“La verdad es que uno se gana los puestos, puede venir un entrenador de otro país y si no estás en buen nivel, cómo te van a meter, ahí escuché de Mohamed y él siempre donde ha estado, ha dado resultados y por lo que he escuchado hace muy buen grupo”, concluyó.

En 2016 fue la última vez que Carlos Peña vistió los colores de la Selección, ya en el proceso de Juan Carlos Osorio.