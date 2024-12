Gustavo Lema arremete contra el arbitraje

Gustavo Lema mostró su molestia con el arbitraje en el duelo ante Rayados en CU. El técnico de Pumas reveló un momento insólito cuando se le acercó un elemento del cuerpo arbitral y le preguntó si quería que agregara tiempo adicional al partido.

“Están las grabaciones. No entendí qué me querían preguntar, si quería tiempo adicional o no. Le dijeron a mi auxiliar de las reglas que era un exceso en el festejo. Tendrían que haber amonestado, no a los 14, pero a uno. Cuando me dijeron del tiempo, dije que lo que corresponda, está en la grabación. Pero querés tiempo, lo que corresponda, cae el gol nuestro. Les dije que el que corresponda. No lo estoy cronometrando”, dijo Lema.

Por otra parte, se refirió a la posible salida del ‘Chino’ Huerta, uno de los jugadores clave en el esquema de juego.

“No, yo siempre digo lo mismo. Les cuento una intimidad, le seguía gritando que picara y dije, estoy loco. Es terrible lo que hace el chico. No me canso de decirlo. Tengo la fortuna de verlo diario y lo que ven ustedes es consecuencia de su día a día. Todos los que lo conocemos sabemos que se va a decantar su salida. Nosotros lo seguimos disfrutando mucho”, comentó Gustavo.

Gustavo Lema se siente ‘orgulloso’ pese a eliminación de Pumas

Finalmente, se animó a hablar acerca de las falencias que tuvo su equipo en el duelo de vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2024.

“Cometimos errores, pagamos caro y fue un equipo que se brindó hasta el final del partido y estoy orgulloso de la entrega de los jugadores y fue una serie ante un equipo poderosísimo con jugadores excelentes y se nota. Nada que decir respecto a Monterrey. Merecido en el campo. Agradecido por la entrega. Sentíamos que podíamos seguir avanzando”, sentenció el técnico de Pumas.

