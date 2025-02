Gustavo Lema “No debemos abrazarnos a la salida del ‘Chino’ Huerta”

Pumas consiguió su segundo triunfo del torneo y su director técnico, Gustavo Lema, hizo un contraste entre lo realizado por el cuadro auriazul y los altibajos emocionales a los que se enfrentó por la constante intervención del VAR en el partido.

“Hicimos un partido bueno y la idea era no dejar jugar a San Luis, porque lo hace muy bien. Lo que pasa es que las alternativas en el tema de los goles y el marcador marcan una cuestión emocional en los dos equipos y entonces el partido se hizo con vaivenes tácticos y emocionales. (Quiero) felicitar a mis jugadores por esa frialdad que tuvieron y el manejo de los momentos, fue terrible esperar esas jugadas con el VAR, pero, a veces, se dan así con esas circunstancias y al menos para los que estábamos dentro, es terrible”, explicó.

Te puede interesar: ¡Alajuelense declara guerra a la FIFA! por multipropiedad de Léon y Pachuca

Resumen Mazatlán 1-2 León | Jornada 5, Clausura 2025

Lema defendió a Pussetto de las críticas

Ya enfocado en temas más específicos, el estratega argentino habló sobre su compatriota y atacante del equipo universitario, Ignacio Pussetto, autor de un doblete luego de múltiples críticas por parte de la afición en las semanas más recientes.

“Es un poco la paciencia que pedimos y que a veces no hay y es lógica, pero nosotros pedimos paciencia porque no nos puede sorprender, nosotros trajimos al goleador del futbol argentino y el margen de error es chiquito, pero hay una adaptación. Nosotros sabemos del tema y sumado a las lesiones porque tuvo una lesión muy grave en las últimas fechas, pero, como entramos en receso, no se supo, pero sí tuvo una lesión muy grande y los tiempos que a veces no se tienen en el futbol, pero que son lógicos y después afloran las condiciones de los jugadores, así que estamos contentos con que vayan llegando a esa situación”, señaló.

El estratega argentino pide olvidar a Huerta

El timonel, que vive su tercer torneo en Ciudad Universitaria, explicó cómo han lidiado con la rotación interna, que incluye el arribo de refuerzos y la salida de un reciente referente, como César ‘Chino’ Huerta.



“Se vive una locura y todo son tiempos, los equipos mutan, salen jugadores y tienen que funcionar con tiempo y esto no quiere decir que ya esté, falta tiempo de trabajo, se están adaptando a una situación distinta con jugadores de características distintas, porque no tenemos que abrazarnos a la pérdida del ‘Chino’, sino que tenemos que mutar a un equipo que juegue diferente y pueda jugar y hacer cosas mejores, pero no se puede ver el mismo equipo, les pido a todos los que tienen ansiedad que tengamos paciencia y no nos volvamos locos por el triunfo de hoy”, finalizó.

Te puede interesar: La extraña razón por la que Cruz Azul jugará en Rep. Dominicana ante Real Hope de Haití