Director Técnico de Pumas explota contra el arbitraje

Los Pumas de la UNAM se despidieron del Clausura 2024 luego de caer 4-2 frente a Cruz Azul, una eliminación dolorosa; sin embargo, en Pumas quedaron muy sentidos por el tema del arbitraje y el entrenador universitario, Gustavo Lema explotó contra el gremio arbitral luego de la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“Me siento representado por este grupo de jugadores, vinieron con un equipo difícil, que aprovechó lo deportivo y en cancha nuestra. Me quedé dolido con el arbitraje, hay un penal muy claro en el primero a Memo, en el segundo tiempo también. Estamos arriba de todas las estadísticas. El mal sabor de no avanzar, me quedo. No me queda más que felicitar al rival, que los mismos penales que nos marcan, que sea a favor”, mencionó en conferencia de prensa Gustavo Lema.

Gustavo Lema critica elección del árbitro



Además de la queja el entrenador sudamericano aseguró que fue un error la asignación para la vuelta y debieron mandar a un silbante con más experiencia.

“Frecuente no porque siempre digo que no hablo de los arbitrajes, hay buenos árbitros, la queja no mía es del fútbol general es del contexto en que se ocupa el VAR, el nivel es buenísimo pero no estuvo a la altura, hoy se debió traer a un árbitro con más experiencia, aparte pone que las vea mal no es de, los de afuera son códigos de fútbol, no soy el único que ve eso, hay que levantar la cabeza y seguir trabajando”, puntualizó Gustavo Lema.

Los Pumas quedaron eliminados del torneo del fútbol mexicano, mientras Cruz Azul se medirá a Rayados de Monterrey en las semifinales del balompié azteca este semana en la antesala de la final del Clausura 2024.

