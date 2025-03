Efraín Juárez llegó a CDMX para firmar con Pumas y APLAUDIÓ lo hecho por Gustavo Lema

¡Vuelve a casa! Efraín Juárez aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la CDMX la madrugada de este sábado 1 de marzo para firmar contrato como nuevo entrenador de los Pumas de la Universidad y en su llegada a la capital del país se le vio sonriente y con una gran ilusión por empezar este proyecto con el club de sus amores.

En los pasados días, en Pumas se barajeaban los nombres de Jaime Lozano y Efraín Juárez para ocupar el cargo de Director Técnico que dejó vacante el argentino Gustavo Lema tras la goleada sufrida ante los Xolos de Tijuana, sin embargo, el elegido es el ex entrenador del Atlético Nacional de Colombia, club en donde ganó doblete.

Efraín Juárez reveló que buscaba opciones pero no pudo negarse a dirigir a Pumas

El nuevo entrenador de Pumas y que será anunciado formalmente en las próximas horas, llegó en un gran estado de ánimo, sonriente e ironizando con la prensa por estar al filo de las 5 am esperando su llegada y entre varias cosas, aceptó que en este momento buscaba otras opciones, sin embargo, no pudo negarse a dirigir al club de sus amores.

“Porque es mi casa (la razón de aceptar), porque los veo y me da felicidad, la realidad es que me da mucha ilusión poder hoy aportar mi granito de arena a esta gran institución, amo a Pumas y siempre lo he dicho, nunca lo he ocultado, le tengo un gran agradecimiento. Soy un tipo de la colonia Roma que si Pumas nunca me hubiera dado la oportunidad estaría dedicándome a otra situación que no fuera futbol. Y en ese tipo de situación, hoy que Pumas toca la puerta, la realidad es que como siempre lo he expresado, tenía otros objetivos, otras oportunidades aquí en su momento, buscaba otras opciones pero cuando la casa te llama, no le puedes decir que no”, aseguró Efraín Juárez.

Efraín Juárez le aplaudió a lo hecho por Gustavo Lema en el proceso anterior

Antes de la goleada ante los Xolos de Tijuana, los aficionados de Pumas ya exigían la salida de Gustavo Lema, pues no congeniaban con su estilo de juego, nunca existió sinergia y consideraban que era complicado ganar los partidos importantes, sin embargo, Efraín Juárez aplaudió y reconoció lo hecho por el entrenador argentino y su cuerpo técnico.

“No hay que olvidar que el mismo plantel viene de ser cuarto lugar la temporada pasada, hay que reconocer lo del cuerpo técnico, hay que reconocer que se hicieron bien las cosas para hoy estar en Concachampions, hoy estamos a un punto de estar en zona de Play-In. Quedan partidos, estamos en el último tercio de la temporada y hay que ir partido por partido. Esto es paso a paso, hay potencial, desafortundamente muchas lesiones pero vamos a trabajar para ir recuperándolos y a ver hasta dónde nos alcanza”, aseguró Juárez.

¿Cuándo debutará Efraín Juárez como entrenador de Pumas?

Efraín Juárez podría ser presentado oficialmente como nuevo entrenador de los Pumas de la UNAM en las próximas horas, esto previo al importante partido de los Auriazules ante las Chivas Rayadas del Guadajalara en partido correspondiente a la jornada 10 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, el cual será dirigido por Raúl Alpízar.

Sin embargo, se espera que el debut oficial de Efraín Juárez como director técnico auriazul sea el próximo martes 4 de marzo cuando Pumas reciba al Alajuelense en la ida de los octavos de final de la Concachampions.

Pumas vs Alajuelense