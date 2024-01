El mensaje del nuevo DT de Pumas a Antonio Mohamed

Gustavo Lema se siente confiado de cara a su primer torneo con Pumas en el Clausura 2024. El nuevo DT universitario se animó a decir en conferencia que deberá llegar a la final para superar lo hecho por Antonio Mohamed.

“Nos complicaron la vida los que estuvieron antes (risas) porque el objetivo es superar. Es dar pasos cortos, seguros hacia un torneo mejor. Lo que se hizo el torneo pasado fue muy bueno y es superar el torneo pasado. Hay que jugar la final para superar. Es muy ambicioso, lo sabemos, pero son objetivos a mediano y largo plazo. Luego en el futbol hay resultados claves, puntos intermedios a los que acceder que son el motor y ahí empiezan los objetivos cortos y qué haces para empezar ganando. Ver los goles que hay que hacer, cuántos recibes y ajustar en los entrenamientos. Está claro el objetivo y tenemos trabajo por delante”, dijo

¿Del Prete se va de Pumas?

Por otro lado, se animó a hablar sobre la supuesta salida de Del Prete y de la posible incorporación de Marquinhos.

“Tengo que decir del lado nuestro, esto que inicien los torneos y estén las posibilidades de la liga con el libro de pases abierto, es complicado para los entrenadores porque piensas en el plantel que tienes y luego ver si se va uno u otro. Cuando pasa esto de una buena campaña los ojos se posan en el equipo y saben lo que pasó con el ‘Toro’, que tienes planeada una cosa y tienes que moverte. Te tengo que decir que lo que se escucha, nosotros las monitoreamos de costado. Me enfoco en lo que tengo. Si pasa algo de eso, hay que responder rápido”, expresó Lema.

El futuro del ‘Chino’ Huerta en Pumas

También, se animó a hablar sobre el futuro de César Huerta en Pumas y lo que espera de Rogelio Funes Mori.

“Cada tanto quiero que juegue mal el ‘Chino’, así no se lo llevan (risas). Es un profesional extraordinario y está muy enfocado. Sorprender por la edad que tiene la entrega y un día el torneo pasado me quedé a las 8 de la noche y era el ‘Chino’ dentro de la tina, lo tuve que empujar para que se fuera. Disfrutémoslo.

Del ‘Melli’ lo llevamos a Monterrey en 2015 y es un jugador que todos conocen, saben y yo conozco cómo trabaja y no es casualidad lo que ha logrado. Lo veo toda la pretemporada y ese fuego que tienen algunos jugadores como él, me daba la tranquilidad de saber que iba a llegar y se iba a poner a las órdenes del grupo. Está insertado en el grupo y suma desde donde le toque estar. Es un tipo que cuando le toca estar en otra posición aporta, suma y lo mismo Memo. Era más esperado en Piero, pero Memo que han tenido torneos importantes y ves la humildad de cómo trabajan, era lo que buscamos”, aseguró Gustavo.

Finalmente, se refirió a la presión de manejar el plantel del primer equipo en Pumas.

“Presionado no, sino ocupado en la tarea que tengo y tengo las herramientas en el caso de los jugadores. En cuanto al trabajo lo contestaré más adelante cuando haya un tema de decisiones y la última palabra la tenía Tony, pero hoy hago más de lo que hacía y mi función es que cada uno de los muchachos encuentre su mejor función. Ahora hay un tema de decisiones que si bien fueron conjuntas, ahora la última palabra será mía. La pregunta me la hacen familiares y lo tomo con naturalidad porque lo hacía, pero es un tema de responsabilidad por la toma de decisiones y es futbol. Lo llevamos en la sangre, nos gusta y hasta cuando no tenemos la responsabilidad”, sentenció Lema.

Pumas debuta este domingo 14 de enero ante Juárez en el Estadio Olímpico Universitario.

