Gustavo Lema vs afición: ‘Que me peguen, aquí insultaron a Hugo Sánchez’

Los Pumas ganaron ante Mazatlán, pero siguen sin convencer a la afición felina. Gustavo Lema demostró su descontento con parte de la afición que pide su salida.

“Cuando la gente se expresa por lo que ve en el campo, estoy de acuerdo. Pero el que insulta al minuto de juego, cuando vamos cuartos o quintos es algo que no me cierra. Me cuentan que siempre hay una afición que busca un villano y que acá la gente lo insultaba como bicampeón. Lo que me falta para llegar a eso e mucho. Que peguen, pues apoyo cuando juega mal el equipo”, expresó el DT argentino.

Te puede interesar: Los partidos que TV Azteca transmitirá de la Jornada 7 Clausura 2025 Liga BBVA MX

Resumen: Juárez 2-1 Monterrey | Jornada 6 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

El estratega argentino, fue duro al analizar al rival

Gustavo, se animó a hablar acerca del pobre funcionamiento que mostró el equipo ante el cuadro mazatleco.

“Sin jugar bien, no me gustó, pero destaco el tema anímico. El tema de los delanteros es una constante, pero tengo delanteros de excelente nivel y tarde o temprano vendrán los goles. Les pido el esfuerzo que trabajen para el equipo, pues llegarán los goles. Mientas tanto con la contundencia de los volantes ahí vamos. Tenemos un punto más que en el torneo pasado. Después hay una cuestión de gustos y respeto. La fecha que viene nos enfrentamos todos los que estamos arriba. Es válido el reclamo, pues no jugamos bien. Nosotros decimos que debemos jugar mucho mejor que hoy. Estamos en esa búsqueda sin el mejor jugador del torneo”, afirmó Lema.

¿Lema pierde una pieza clave?

El técnico se refirió al cambio de Nathan Silva y una posible lesión que podría sufrir el jugador de Pumas.



“Lo de Nathan fue precaución, se le cargo el sodio. Típico de jugar en sintético. Rodrigo igual, que tiene que ver con el viaje y desgaste. Esto es parte de la estrategia y el partido qué tenemos. El jueves la segunda parte de este cotejo. Con jugadores que se han recuperado para ese partido. Queremos tener la menor baja posible”, sentenció el técnico de los Pumas de la UNAM.

Te puede interesar: ¿Crisis en Tijuana? Juan Carlos Osorio registró su tercera derrota consecutiva con Xolos en el Clausura 2025