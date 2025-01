Gustavo Lema confirma cuándo debutaría Adalberto Carrasquilla con Pumas

Los Pumas sufrieron una dolorosa derrota de visitantes, luego de caer por marcador de 3-2 frente a los Gallos en Querétaro, duelo que se disputó este domingo 19 de enero, y que dejó un mal sabor de boca en la afición universitaria, pues el conjunto de Gustavo Lema dejó ir la ventaja que tenían de 1-0.

¿Alex Padilla el mejor portero del Clausura 2025?

Ante la situación, los seguidores auriazules se cuestionaron cuando podrían ver a sus refuerzos sobre el terreno de juego, que hasta el momento han sido dos: el portero Álex Padilla, y el mediocamposta panameño Adalberto Carrasquilla, y ante la situación el DT felino respondió en la conferencia de prensa.

Lema confirma cuándo debutaría Adalberto Carrasquilla con los Pumas

Al terminar el partido frente a los Gallos, Lema aseguró que la adaptación de Carrasquilla tomará al menos un par de semanas, pues en su expertís, es lo que ha notado de cuando llegan jugadores que provienen del extranjero. Por lo que el panameño debería estar listo para la Fecha 5, cuando visiten al Atlético San Luis, el próximo sábado 2 de enero.

“Hay una cuestión de adaptación a la altura. Tiene un físico que no creo que le traiga muchos problemas. Pero lo que hemos notado en otros casos es que les lleva 10 a 15 días”

También habló del caso de Álex Padilla, a quien no ha utilizado por darle minutos a Pablo Lara, joven canterano, que en la Jornada 1 destacó frente al Necaxa, pero que en el partido contra Querétaro se llevó algunas críticas en el segundo tanto, al no saber si salir o no. Agregó que no le gusta alternar, y que pondrá al que vea mejor en los entrenamientos.



¿Cuándo y contra quién jugarán los Pumas en la Jornada 3 del Clausura 2025?

Los Pumas ya le darán vuelta a la página en la Jornada 2, y piensan en el Atlas, duelo que disputarán este domingo 26 de enero, en el Estadio Olímpico Universitario, como parte de la Fecha 3 del Clausura 2025. Como en la primera fecha, habrá que esperar a ver como se encuentra la cancha de CU, pues 17 horas antes Cruz Azul recibirá al Puebla.