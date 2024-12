Gustavo Lema abre la puerta a una posible salida de Pumas

El futuro de Gustavo Lema en Pumas es incierto, el estratega universitario deberá sentarse en los próximos días con la directiva felina para definir si seguirá o no en el cuadro auriazul.

“Hay que ser claro, hoy nosotros cometimos errores, pero es futbol y a veces pasa. Estaba viendo las estadísticas y preferí quedarme con la sensación en cancha, pero patearon cinco veces y metieron 5 goles. No es casual. Perdimos con una institución grandísima. Lucas Ocampos vale lo que vale toda la plantilla y no tendría que haber jugado. Es la sensación de no poder contra cosas que no podemos manejar”, comentó Lema.

Resumen: Tigres 0-0 Atlético de San Luis | Cuartos de Final Vuelta | Apertura 2024

Te puede interesar: El último triunfo del Cruz Azul contra el América en Liguilla fue hace 25 años

El DT argentino llegó para hacerse cargo del banquillo felino tras la salida de Antonio Mohamed. La afición está desesperada por un título y estaría de acuerdo a una posible salida del técnico de Pumas.

“Nosotros desde el día que llegamos, me tocó llegar con Toni y cuando proyectamos, hablamos de acercar a Pumas y para eso tenemos un camino claro y centrarnos en la liguilla, pero es Pumas y no nos alcanza con estos buenos valores y queremos más. Pumas está por delante, así que no nos hemos detenido en eso. Terminó el torneo, nos sentaremos y veremos cómo sigue”, expresó Gustavo.

Gustavo Lema agradece a sus jugadores tras la eliminación de Pumas

Finalmente, se animó a mandarle un mensaje a la afición universitaria y mostró su agradecimiento a toda la plantilla de los Pumas.

“De la afición, nosotros le ofrecemos entrega y compromiso total. Mucho trabajo desde el día uno y el mensaje es de adentro para afuera. A lo que aspiramos es que nos apoyen como lo hacen. Yo soy el primero que quiere ganar la octava y estamos en ese proceso. Estoy muy agradecido a los jugadores porque están en ese camino, a los directivos el apoyo y a la gente”, sentenció el entrenador auriazul.

Te puede interesar: El emotivo VIDEO que publicó Tigres previo al partido de vuelta de Cuartos de Final vs Atlético de San Luis