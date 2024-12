Las razones por las que Gustavo Lema renovaría con los Pumas

Pumas volvió a quedarse en el camino en la Liguilla y en 2025 cumplirá 14 años sin levantar un trofeo de la Liga MX. El equipo felino estaría contemplando mantener a su director técnico; Gustavo Lema un tiempo más al mando del banquillo auriazul.

Uno de los motivos sería por el gran número de puntos que consiguió con Pumas este torneo Apertura 2024. Más allá del descontento de la afición por su posible renovación con el club, la directiva tendría plena confianza en el proyecto del estratega argentino de cara al siguiente certamen.

“Las otras cosas son cuestiones que es una lástima porque estoy agradecido y enamorado de la liga y son cosas bien que no le hacen bien, pero los fallos pueden pasar, pero es futbol y puede pasar. La primera amarilla de ellos al 83 y son cosas que te cargan de una energía negativa. Me vinieron a preguntar si quería tiempo adicional, me pareció raro”, fueron las palabras de Gustavo Lema tras la eliminación ante Rayados.

El DT felino reveló un momento insólito cuando se le acercó un elemento del cuerpo arbitral y le comentó si quería que agregara tiempo al encuentro. Grabaciones que podrían salir a la luz si Lema decide insistir en este tema.

“Cometimos errores, pagamos caro y fue un equipo que se brindó hasta el final del partido y estoy orgulloso de la entrega de los jugadores y fue una serie ante un equipo poderosísimo con jugadores excelentes y se nota. Nada que decir respecto a Monterrey. Merecido en el campo. Agradecido por la entrega. Sentíamos que podíamos seguir avanzando”, dijo el DT de Pumas molesto por el arbitraje.

Pumas inicia el periodo de descanso y el equipo reportará el próximo 19 de diciembre para presentar exámenes médicos y arrancar la pretemporada. También, se daría un partido de preparación, con rival y fecha por definir, previo al torneo Clausura 2025.