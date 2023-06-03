“Ha sido un torneo muy jodido”, jugador de Atlante

La vuelta de la final del Campeón de Campeones de la Liga BBVA Expansión MX está cerca y el Atlante tiene la misión de remontar una ventaja de dos goles ante Tapatío en casa.

La temporada de los Potros terminó en las semifinales del Clausura, cuando cayeron justamente ante los rojiblancos, que terminaron por conseguir su primer título en el circuito.

Resumen Atlante 4-0 Alebrijes | Jornada 1 | Liga Expansión MX

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Atlante por la revancha y la remontada

Para reencontrarse con un título, necesitarían marcar por lo mínimo dos goles y de esto habló Antonio Portales. “Sin duda fue un partido complicado en la ida, sin embargo el equipo ha estado a full. Sabemos que es una final, son 90 minutos y vamos a darlo todo para tener un buen resultado.

El defensa azulgrana contó que dentro del equipo de Mario García los mantiene vivos la ilusión. “La ilusión de representar a la institución, tocar el corazón de cada una de las familias y los niños que vienen; la ilusión de jugar en Primera División y poner nuestro nombre en alto”, aseguró.

En el Apertura 2022, el semestre pasado, Atlante terminó la fase regular en el segundo puesto y en liguilla eliminó a Zacatecas, a Leones Negros y finalmente derrotó a Celaya, el líder general en la final, con lo que se ganó su lugar en el Campeón de Campeones.

Las bajas de Atlante en el Clausura 2023

Ser eliminados en semifinales una campaña después de alcanzar el título, fue para los Potros de Hierro algo complicado.

A lo largo del torneo sufrieron bajas que les complicaron el panorama, entre lesiones y salidas; lo que obligó a García a implementar nuevas alineaciones, nuevos jugadores para así intentar dar su mejor cara.

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Para Portales, el torneo fue “uno jodido”, comentó, “no ha sido nada fácil, los jugadores que han venido creciendo lo han hecho de buena manera. Es un deporte de equipo y quien esté va a dar el máximo”, concluyó.

En el Estadio Ciudad de los Deportes, Atlante buscará un nuevo título a su palmarés, pero para hacerlo tendrá que derrotar al equipo más joven del circuito.