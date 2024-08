Haas intentó fichar a Checo Pérez en dos ocasiones, sin éxito

Es verdad que Checo Pérez no atraviesa su mejor momento en la Fórmula 1, sin embargo, lleva 13 años en la Fórmula 1, siendo ya un piloto histórico en la categoría.

Son pocos los pilotos que pueden permanecer por tanto tiempo en el Gran Circo, y eso se debe a su consistencia y adaptabilidad a lo largo de los años, lo que en su momento llamó la atención de varios equipos, uno de ellos Haas.

El ex jefe de la escudería estadounidense reconoció que en dos ocasiones buscaron fichar al tapatío, pero no tuvieron éxito.

“Intentamos fichar a Pérez dos veces en el pasado porque era un buen piloto. Era un candidato potencial para nosotros en ese momento”, admitió Steiner.

“Tal vez no era un piloto ganador de carreras o campeonatos, pero de todos modos no podíamos esperar que alguien del calibre de Lewis Hamilton se uniera a Haas”, agregó.

Steiner, sorprendido por la continuidad de Checo Pérez en Red Bull

Respecto al nivel que ha tenido en las últimas carreras, Steiner reconoció estar sorprendido por su permanencia en Red Bull tras el parón de verano, pero de igual forma confía en que la decisión de Red Bull ha sido la correcta.

“Todas las señales que recibimos de Christian Horner y Helmut Marko el fin de semana eran que iban a hacer un cambio en el equipo”, explicó. “Por eso me sorprendió tanto como a ti cuando anunciaron su decisión. No tengo nada en contra de Checo, pero está claro que no rindió bien”.

“Obviamente no esperaba que continuara en Red Bull tras el parón veraniego, pero estoy seguro de que el equipo sabe lo que hace”.