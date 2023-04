Haney vs Lomachenko; van por la corona de los ligeros

Dos de los mejores libra por libra en el mundo se subirán al ring para demostrar quien es el Rey en la división de los ligeros, Devin Haney hará su segunda defensa como campeón indiscutido ante el ucraniano Vasiliy Lomachenko, luego de vencer dos veces en Australia a George Kambosos.

Haney es una de las promesas del boxeo internacional, el año pasado demostró que está listo para colocarse como una de las estrellas del deporte mundial tras conquistar los títulos mundiales del CMB, AMB, OMB y FIB en Australia y luego defenderlos con éxito ante Kambosos.

Lomachenko quiere volver a ser campeón del Mundo

El pugilista ucraniano está listo para regresar a una pelea de campeonato, Lomachenko perdió los cinturones de la OMB, AMB y FIB en peso ligero ante Teofimo Lopez en 2020, quien a su vez los perdió ante Kambosos en 2021 y ahora están en manos de Haney.

Con un récord de 17-2 Lomachenko sigue siendo uno de los mejores boxeadores libra por libra en el mundo, ahora quiere regresar a ser campeón de peso ligero y la oportunidad ante Haney es única para convertirse en indiscutido.

La rivalidad Haney-Lomachenko

El estadounidense de 24 años halagó al ucraniano y explicó que aunque no le dio la oportunidad hace unos años, ahora está listo para regalarle una gran batalla a sus aficionados.

“Lomachenko es un buen peleador y futuro candidato al Salón de la Fama. No le quito nada a él ni a lo que ha hecho en el deporte del boxeo. Aunque no me dio una oportunidad cuando lo desafié en 2019, no seré mezquino. Esta es la pelea que los fanáticos realmente quieren, y lo convertí en realidad. He mejorado mucho desde la revancha contra Kambosos, y lo creas o no, cuanto mejor es mi oponente, mejor me desempeño. No puedo esperar para esta pelea. Sé que Lomachenko tiene una inteligencia boxística extremadamente alta y le mostraré al mundo el 20 de mayo que soy el mejor boxeador del planeta. Estoy listo para defender mi campeonato indiscutible de manera devastadora” aseguró.