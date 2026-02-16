Peores derrotas en la carrera de Hansi Flick: ¿La paliza ante Atlético Madrid es la que más duele?

La paliza de Atlético Madrid al Barcelona por 4-0 en la ida de semifinales de Copa del Rey ha causado muchísimo revuelo en redes sociales tanto entre los culés como los aficionados del fútbol europeo que se deleitaron del gran partido ofrecido por el combinado colchonero.

Más allá de ser un resultado casi lapidario para el club en la copa, también es la derrota más pesada que ha sufrido Hansi Flick en el banquillo del Barca, por la forma, el contexto de ser una semifinal y el golpe anímico de caer por tal diferencia cuando iniciaban el duelo como claros favoritos.

El equipo del “Cholo” Simeone resolvió el duelo desde el primer tiempo, con cuatro tantos que cayeron aprovechando tanto errores de la última línea del Barcelona como ejecutando transiciones que dejaron descubierta a la defensa de Flick, dando pie a una ola de elogios para el director técnico argentino, quien supo superar ampliamente en el planteamiento al estratega blaugrana.

Una derrota más que dolorosa de Hansi Flick frente a Atlético Madrid

Además del golpe anímico, el 4-0 pone muy cuesta arriba para el Barcelona lograr concretar la épica en la vuelta, programada para el 03 de marzo, con su gente y en el renovado Camp Nou .​

El 4-0 se construyó desde el minuto 7, con un autogol de Eric García que fue el principio del desastre, y se cerró con una cuarta anotación en el añadido del primer tiempo, cuando el equipo de Hansi Flick justamente buscaba revivir en el choque antes del descanso.

Peores derrotas de Hansi Flick

Para efectuar este análisis, vale recordar aquel antecedente que persigue a Hansi Flick como uno de sus mejores momentos de carrera, el 8-2 del Bayern al Barcelona en la Champions League 2019-20, una humillación histórica en la que el equipo dirigido por el alemán le hizo ocho a los culés y anotó cuatro en los primeros 45 minutos.

Así como ha sido de los puntos más altos como entrenador en la trayectoria de Flick, sirve como un espejo para su más grande decepción, ahora cayendo 4-0 y conociendo como se siente estar en cada lado de la historia.

En su etapa con la selección alemana, otro de sus resultados más duros fue el 1-4 ante Japón en amistoso, un partido que profundizó la crisis que vivía la selección y lo puso bajo una presión enorme en su momento por el desgaste del proyecto.

De igual manera, en esta misma zafra 2025-26, también fue víctima de otro 4-1 pero ante el Sevilla por LaLiga, el resultado más doloroso de la campaña hasta la llegada del compromiso ante Atlético Madrid.

Por Champions League, también en la 2025-26, lo acompaña otra sombra de un 3-0 propinado por el Chelsea en la fase de liga.

En cualquier caso, las peores derrotas en la carrera como DT del alemán se han dado, en su mayoría, en la presente campaña con el Barcelona, dando pie a detractores para argumentar que parece estar “quedándose sin ideas” con un club que ya lo llevó a levantar Copa del Rey, Supercopa de España y LaLiga el año anterior.