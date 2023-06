Harry Kane le diría que no al Real Madrid peculiar razón

Con la partida sensible de Karim Bemzema a la Liga Saudí, Real Madrid estaría en la búsqueda de un delantero de clase mundial que pueda cubrir el perfil que deja vacante el futbolista francés. Entre los principales objetivos del conjunto merengue destaca el futbolista de los Spurs, Harry Kane, quien recientemente se convirtió en el máximo goleador en la historia del Tottenham en la Premier League.

¿Llegará Harry Kane al Real Madrid en verano?

Entorno cercano a Harry Kane en Inglaterra reconocieron que el delantero de los Spurs está ‘obsesionado’ por batir el récord de goles en la Premier League de Alan Sherer; el delantero de los Spurs quiere convertirse en el máximo goleador en la historia del futbol inglés, un detalle que podría poner en riesgo las intenciones del Real Madrid para llevarlo al Santiago Bernabéu y vestirlo con la camiseta blanca. De acuerdo con la información revelada en el Chiringuito de Jugones, el Huracán no tendría inconveniente de cambiar de liga, sin embargo, es de considerase el objetivo del británico.

Goleadores históricos de la Premier League

Alan Sherer 260

Harry Kane 212



Wayne Rooney 208

Andy Cole 187

Sergio Agüero 184

Frank Lampard 177

Thierry Henry 175

Alan Sherer sigue siendo el máximo goleador en la historia de la Premier League, pero bastarían un par de temporadas más en Inglaterra para que Harry Kane logre empatar o hasta superar esa cifra si mantiene su rendimiento actual. El Huracán está a 48 tantos de igualar esta condición. En esta temporada el futbolista de los Spurs marcó un total de 30 goles. Con par de campañas con ese ritmo se convertiría en el líder absoluto de la clasificación.

En el Chiringuito también dio a conocer que, siendo inglés, no tendría problema en salir a otra liga (se sabe que los futbolistas ingleses no son muy próximos a salir de la Premier League), las fuentes cercanas al futbolista también dieron a entender que la oferta será avaluada por el delantero y no se cierra a considerar abandonar la isla.