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Harry Kane pide una oportunidad para jugar en la NFL

El delantero Harry Kane, volvió a expresar sus deseos de jugar profesionalmente como pateador de la NFL, una liga de la cual se declara fiel seguidor

FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - England v Senegal
Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - England v Senegal - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 4, 2022 England’s Harry Kane celebrates scoring their second goal REUTERS/Carl Recine|CARL RECINE/REUTERS

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Parece que Harry Kane no está satisfecho con la cantidad de goles que anota por temporada, pues el delantero del Tottenham y estrella de la Selección de Inglaterra ha alzado la mano para jugar como pateador en la NFL.

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"Es algo que definitivamente quiero explorar. La NFL es algo que he estado siguiendo durante unos 10 años y me fascina, así que me encantaría intentarlo", dijo el artillero, quien participó en la promoción de los tres partidos que la NFL jugará en Inglaterra en la temporada 2023, de los cuales dos se realizarán en el Tottenham Hotspur Stadium: Jaguars vs Bills, el 8 de octubre, y Ravens vs Titans, el 15 del mismo mes.

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"No espero caminar y de repente comenzar a patear goles de campo. Sé que requerirá mucha práctica, mucho trabajo duro. Pero definitivamente es algo que me encantaría hacer", insistió el seleccionado nacional, reconociendo que una eventual mudanza al futbol americano de mayor nivel en el mundo, no sería sencilla.

El mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022 ha expresado en anteriores ocasiones sus deseos por unirse al emparrillado de los Estados Unidos. En el 2020 declaró que se ponía como meta una década para integrarse a la NFL. Para cuando se cumpla esa fecha, Kane tendrá 35 años, una edad en la que los pateadores aún gozan de plenitud deportiva.

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El atacante de los Spurs estuvo presente en el el partido entre los Vikings y los New Orleans Saints el año pasado, disputado en Inglaterra. Ese día fue entrevistado y reveló quién es su ídolo en la NFL. "Me declaro aficionado de los Patriots de Nueva Inglaterra en definitiva por Tom Brady, a quien definitivamente respeto y admiro".

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