Hay un nuevo capítulo en la novela de Manchester United y West Ham por el fichaje de Harry Maguire, pues a pesar de que estos equipos ya habrían llegado a un acuerdo, una decisión de último minuto del jugador podría tirar la contratación con el “hammers”.

La razón por la que se podría caer el fichaje es la inmensa suma de dinero que pedía el jugador como extra, esta noticia le cayó de peso al United y al entrenador Eric Ten Hag, quien ya no contaba con el jugador.

Ante la desesperación de los “Diablos Rojos” de deshacerse del jugador inglés, el West Ham lanzó una corta oferta, misma que fue rechazada de manera inmediata, ante esto se buscó un acuerdo por préstamo, pues el cuadro rojo busca recuperar algo de los 85 millones de euros que pagaron por el jugador hace cuatro años.

Recientemente, el mediocampista mexicano Edson Álvarez hizo oficial que es el nuevo jugador del West Ham United, el jugador de 25 años estuvo cinco años en el Ajax de Ámsterdam, club en el que logró dos títulos de liga y una copa de aquel país.

“Estoy muy feliz y muy orgulloso de estar aquí. Estar aquí en Londres y ver el London Stadium, es increíble. No puedo esperar para jugar aquí frente a los fanáticos del West Ham", afirmó para la página de internet del cuadro de Londres.

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Medios neerlandeses ponen a Santi Giménez en Inglaterra

Varios medios neerlandeses, entre ellos el1908.nl divulgan que el West Ham podría estar en busca de Giménez para poder suplir las bajas de los arietes, como es el caso de Gianluca Scamacca y Michail Antonio, quien podría salir a Arabia Saudita.

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