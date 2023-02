Héctor Herrera criticó el trato de la afición mexicana en comparación con Europa

El ex futbolista del Atlético de Madrid, Héctor Herrera lanzó una crítica a la prensa mexicana pues considera que no se valora a los elementos que han hecho una carrera larga en Europa, comparando el trato que reciben en el viejo continente por parte de los medios de comunicación así como el reconocimiento de la afición.

El futbolista mexicano fue de los mejores elementos de un Porto que lo ganó todo en Portugal, así mismo, completó unas temporadas muy consistentes con el Atlético de Madrid.

Las palabras de Héctor Herrera sobre la afición mexicana

El futbolista del Houston Dynamo, Héctor Herrera, considera que ha sido de los futbolistas más señalados por la prensa mexicana por una cuestión de edad: “Si te das cuenta, en los últimos años, los únicos jugadores que son criticados son Andrés, Memo, Moreno y yo, porque según somos los veteranos”, destacó.

El mediocampista de la MLS comparó el trato que reciben en México con el que les brindan en Europa, donde menciona que son mayormente valorados, pues afirma que “después del Mundial estuve 15 días en Madrid y toda la gente del Atlético de Madrid me decía: ‘Héctor Herrera, el Atlético no es lo mismo sin ti, te extrañamos’. En México vienes a pasear y no te dicen eso”, dijo el mediocampista.

Héctor Herrera también comparó el trato de la afición en Portugal, donde militó varias temporadas con el Porto, equipo que vio su mejor rendimiento como profesional.

“Fui a Porto, porque tengo muchos amigos en Portugal, y me decían que me extrañaban, en el Atlético de Madrid que es un equipo grande y también la gente te dice que te extraña. En México, que es nuestro país, no tienes ese tipo de halagos, a veces los tienes, pero menos que en el extranjero”.

Carreras exitosas en Europa

El ex campeón con el Porto también recordó a Guardado, y lo puso como otro gran ejemplo con quien la afición y la prensa no tienen el mismo reconocimiento: “Por eso Andrés tal vez no se siente tan valorado, en el PSV la gente le ponía murales enormes, en el Betis lo respetan mucho. A mí no me duele, la gente está en su derecho de apoyar o criticar”, dijo Héctor Herrea.





Héctor Herrara sabe lo que ha conseguido en Europa y se mostró feliz por su paso por los grandes clubes donde militó.

“Yo soy muy consciente de lo que he hecho en mi carrera, de lo que soy como jugador, como persona. He oído muchas críticas y trato de tomar lo bueno y lo que no, lo dejo pasar. Tuve la oportunidad de elegir donde jugar, hice una gran carrera en Europa y no me cierro en volver sin que se enojen los de Houston, ahora vengo a Houston, he decidido lo mejor para mí y para mi familia”.