Héctor Herrera señala la fórmula para detener a Messi

El centrocampista mexicano Héctor Herrera no tiene temor de enfrentar al astro argentino Lionel Messi, al contrario, se encuentra motivado de jugar ante el mejor futbolista del mundo y para muchos, de toda la historia.

El próximo 27 de septiembre, Houston Dynamo, donde juega Héctor Herrera, jugará la final de la Copa US Open contra el Inter Miami.

Lionel Messi es el mejor del mundo, capaz de despertar cinco minutos y cambiar el rumbo del partido, pero advirtió HH de que eso le da motivación extra a los texanos, que están preparados para competir con cualquiera.

“Sabemos que va a ser un partido muy difícil que va a exigir de nosotros estar al cien por ciento y concentrados más de noventa minutos. Estamos muy motivados, confiados de que podemos lograr algo importante, pero sabemos que en el camino hay un rival muy fuerte comandado en el banquillo por el Tata Martino y dentro de la cancha por el mejor del mundo, entonces para nosotros es una motivación extra”, declaró Herrera en entrevista para la agencia EFE.

El mexicano, que ha jugado tres Copas del Mundo (Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022) y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012, compartió una anécdota sobre sus experiencias personales con Messi con la Selección Mexicana cuando Juan Carlos Osorio estaba en el banquillo.

“Una vez que jugamos con la Selección, Osorio nos decía que no intentáramos quitársela porque no lo íbamos a lograr. Por algo es el mejor del mundo. Yo todas las veces que lo enfrenté, hay veces que parece que no está en el partido y despierta cinco minutos y cambia el ritmo y el rumbo del partido. Es difícil decir, tienes que hacer esto o lo otro para poder detenerlo, porque es imposible”, adjuntó el excusador del Atlético de Madrid.

“Es difícil descifrar cómo lo tienes que parar, tenemos que trabajar como equipo y estar preparados por cuando nos toque defenderlo. Es el mejor del mundo para mi forma de ver el futbol. Eso nos tiene que dar una fuerza extra”, afirma HH.



Houston Dynamo, con Héctor Herrera, busca el doblete esta temporada

Herrera, que lidera a un Dynamo que está en plenos puestos de ‘playoffs’ en la MLS y que tiene el doblete a su alcance, destacó que le encantaría llevarse la Copa para devolver a la afición latina de su equipo el apoyo constante que le brindan por la ciudad.

“El equipo ha crecido muchísimo, creo que tenemos una gran oportunidad para entrar al ‘playoff’ y competir a cualquier equipo. Si podemos jugar de local sería muy bueno. Nosotros de local somos uno, y fuera nos cuesta un poco más. Habrá que estar muy preparados”, finalizó.