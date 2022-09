Héctor Herrera se retiraría tras el Mundial de Qatar 2022

Un histórico y referente de la Selección Mexicana podría vivir sus últimos momentos dentro del campo de juego, ya que Héctor Herrera confesó que podría retirarse del combinado azteca luego de que culmine el Mundial de Qatar 2022.

‘HH’ hoy en día está en las filas del Houston Dynamo, en la MLS, donde no está viviendo su mejor momento tras su paso por el Atlético de Madrid, pues casi no suma minutos, no se ha consolidado y eso podría costarle no ir al Mundial.

Héctor Herrera deja al aire su retiro de la selección

En entrevista con medios locales, ‘HH’ comentó que no tiene claro si después del Mundial de Qatar 2022 seguirá defendiendo la camiseta de la Selección Mexicana o no, pues parece que ponerle fin a esta etapa podría ser lo mejor para él.

“Ojalá que personalmente me vaya bien y colectivamente mejor porque así nos va bien a todos. Después del Mundial ya veremos si seguiremos o no, yo encantado de seguir en la selección, voy a dar todo de mí hasta que yo vea que puedo seguir, y si no puedo, mejor de atrás poder ayudar de otra manera”, comentó.











De igual forma Héctor Herrera mencionó que tiene algo de temor por las lesiones que están sufriendo muchos de sus compañeros, pues previo a un torneo como Qatar 2022 es algo ‘común’, por lo que esoera no sufrir ningún percanse y llegar en buena forma.

“La verdad que sí te da un poco de nervios y te preocupa porque están pasando muchas lesiones; hay muchos partidos, mucho desgaste, pero es el futbol y es lo que hay. La verdad que sí entran los nervios porque el Mundial está a la vuelta de la esquina”, sentenció.

Pese a la ilusión que tiene Héctor Herrera, el Tata Martino aún no da su lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022, por lo que no es seguro que él vaya a asistir.