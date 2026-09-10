Llegó a Toluca a cambio de 15 millones; ya fue campeón y espera ser determinante en este Apertura 2026

Toluca se ha convertido en uno de los equipos más importantes de la década luego del bicampeonato obtenido hace unos meses de la mano de Antonio, el Turco Mohamed, así como de algunos elementos que llegaron del extranjero y que, de inmediato, rindieron en el campo.

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Hay otros ejemplos que, curiosamente, han tenido ciertas dificultades en el terreno de juego, aunque esto no significa que no hayan tenido destellos en los momentos más importantes de la Liguilla. Por tal motivo, no está de más conocer la labor de Helinho en los Diablos Rojos del Toluca.

¿Cómo ha sido el paso de Helinho por el Toluca?

Hélio Júnio Nunes de Castro, nombre de pila de Helinho, es un jugador nacido en Brasil que llegó a la Liga BBVA MX para el torneo Apertura 2024 luego del interés que el Toluca mostró por él, equipo que pagó alrededor de 15 millones de dólares al Bragantino por su ficha.

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🚨Toluca frenó la posible salida de Helinho al CSKA de Moscú.

*️⃣La oferta de u$s 12M sigue latente, pero la directiva no está segura de desprenderse del brasileño por su nivel. pic.twitter.com/Oex4sauhWG — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 2, 2026

Helinho era considerado una de las joyas más interesantes que el RB Bragantino y la Liga de Brasil tenían en aquel momento, por lo que su salida y arribo a la Liga BBVA MX generó cierta sorpresa considerando que su rol como equipo es a través de las bandas, sobre todo la derecha.

Es así como, en solamente dos años en la institución, y sin haber demostrado el máximo potencial con el que cuenta, Helinho ya presume haber sumado el campeonato del Torneo Clausura 2025, así como el Campeón de Campeones en la edición 2025 en donde Toluca derrotó a Tigres.

¿Cuáles son los números de Helinho en Toluca?

Helinho destaca por ser un extremo por ambas bandas, por lo que, más allá de sus estadísticas, es un elemento que suele quitarse a uno o dos hombres gracias a su velocidad. A pesar de ello, el brasileño presume 18 anotaciones y 11 pases a gol en 71 duelos disputados.