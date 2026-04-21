Helinho rompe el silencio tras ser suspendido y acusa racismo

Helinho, el futbolista brasileño de los Diablos Rojos del Toluca, ha roto el silencio a través de sus plataformas digitales para denunciar una serie de ataques racistas sufridos tras el polémico encuentro frente al América.

La tensión que se vivió en el terreno de juego, donde Helinho fue expulsado, y luego tuvo un ríspido altercado con figuras azulcremas como Alejandro Zendejas y Henry Martín, se trasladó a las gradas y, posteriormente, a las redes sociales. El jugador denunció que, en su camino a los vestidores del Estadio Banorte, fue blanco de insultos discriminatorios por parte de un sector de la afición local, una hostilidad que escaló de forma alarmante en sus redes sociales durante la última semana.

¿Por qué Helinho denuncia ataques racistas?

A través de un video crudo y directo en Instagram, el jugador escarlata mostró las evidencias del odio que recibe a diario. Sus palabras resuenan como una bofetada a la normalización de la violencia:

"Esto sigue ocurriendo todos los días... Palabras que intentan menospreciar, herir y deshumanizar. Incluso en la élite, los atletas siguen siendo víctimas del racismo, dentro y fuera de la cancha. El talento y el esfuerzo no bastan para detener el odio. El racismo no es una opinión, es violencia", sentenció el Helinho.

El brasileño fue enfático al señalar que el silencio de quienes presencian estos actos los convierte en cómplices: "El racismo crece con la omisión, se fortalece con la normalización. No solo se trata de quien lo sufre, se trata de todos nosotros. ¡El racismo es un crimen!”.

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¿Cuál es la sanción para Helinho por la Comisión Disciplinaria?

Mientras el debate sobre la seguridad y el respeto en los estadios se intensifica, la Comisión Disciplinaria ya ha emitido su veredicto respecto a lo sucedido en la cancha. Helinho ha sido castigado con tres partidos de suspensión y una multa económica considerable, derivado de la tarjeta roja y los incidentes con los jugadores americanistas.

En un torneo Clausura 2026 donde el Toluca pelea en la parte alta, la baja de Helinho será sensible en lo deportivo, pero su mensaje busca una victoria mucho más trascendental: el respeto humano como base indispensable del deporte.

