Helmut Marko divide a Red Bull y vuelve a poner en duda la continuidad de Checo Pérez

Helmut Marko ha dejado en claro que no quiere a Checo Pérez . La temporada 2024 dejó a Red Bull en una posición incómoda: lejos de la cima en el Campeonato de Constructores y con tensiones internas que parecen insostenibles. En el centro de esta tormenta está Helmut Marko, quien, con sus declaraciones, no solo confirma su favoritismo por Max Verstappen, sino también la creciente presión sobre el piloto mexicano.

Marko no oculta sus prioridades. “Como tenemos al piloto más rápido y mejor del campo, es obvio que nos ocupamos de sus preferencias cuando se trata de las características de conducción del coche en el desarrollo”, declaró en una reciente entrevista. Estas palabras no solo remarcan la centralización de Red Bull en Verstappen, sino que dejan entrever la marginación de Pérez, en quien no se han preocupado lo suficiente por darle un auto que se acomode a su gusto conductivo.

Que alguien le avise a Helmut Marko que RB tiene dos pilotos, y el otro se llama Checo Pérez. 🇲🇽



"Creo que nuestro equipo es capaz de poner a Max un coche con el que pueda competir", dijo en su columna.



Mentalidad DIMINUTA 👌 la de este señor. Por eso Red Bull va en picada. pic.twitter.com/tXpehEbfgR — Gabo Martínez (@gabomrubio) December 16, 2024

¿Qué pasará con Checo Pérez en Red Bull?



Aunque Pérez tiene contrato hasta 2025, Marko dejó abierta la puerta para cambios en la alineación del equipo. “En los próximos días anunciaremos noticias sobre la cuestión de cómo será la alineación de pilotos el próximo año”, dijo, alimentando rumores sobre una posible rescisión del contrato del mexicano. Incluso, se han mencionado cifras millonarias de compensación que, según Marko, son “una completa tontería”.

Estas palabras refuerzan la percepción de que Pérez no cuenta con el respaldo de todos los miembros del equipo, aunque eso no es noticia nueva. Mientras tanto, Marko sigue destacando las virtudes de Verstappen y las modificaciones necesarias para asegurarle un coche a su medida. “Este auto necesita una ventana de trabajo más ancha... sabemos lo que hay que hacer”, afirmó, dejando claro que el desarrollo técnico se enfoca únicamente en las preferencias del neerlandés.

El favoritismo de Marko y el declive de Red Bull



La insistencia de Marko en priorizar a Verstappen podría ser una de las razones del declive del equipo. Las decisiones de diseño centradas exclusivamente en un piloto han afectado la consistencia general del RB20 y sembrado dudas sobre el futuro de la escudería. Mientras tanto, Checo Pérez parece quedar atrapado en un sistema que no le permite brillar.