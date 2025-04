Henk Rogers llega a Gamescom Latam 2025: Una oportunidad única para fans del gaming

La industria gamer tiene una cita imperdible en Gamescom Latam 2025: Henk Rogers, el hombre que llevó Tetris al estrellato global, estará presente en el evento que se celebrará del 30 de abril al 4 de mayo en São Paulo, Brasil.

Reconocido como una pieza clave en la expansión de uno de los videojuegos más icónicos de todos los tiempos, Rogers aprovechará la ocasión para presentar su nuevo libro The Perfect Game – Tetris: From Russia with Love.

Será el próximo 2 de mayo, cuando Henk Rogers suba al escenario en una entrevista, durante esta conversación, Rogers compartirá anécdotas sobre su experiencia negociando los derechos de Tetris en plena Guerra Fría y cómo ayudó a revolucionar la industria del entretenimiento con la llegada del Game Boy de Nintendo.

Azteca Esports tendrá la oportunidad de charlar con el tremendo personaje y compartirá su experiencia al mando del videojuego más vendido en la historia de la insustria, además en el evento ofrecerá una sesión exclusiva de fotografías y firma de autógrafos a los más fans.

Gamescom Latam 2025 también reunirá a destacados creadores de contenido, desarrolladores de talla internacional y expositores de todo el mundo. Será un espacio donde el pasado, el presente y el futuro de los videojuegos se encontrarán para celebrar la pasión que une a millones de gamers.