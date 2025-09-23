Tiene tres nacionalidades, fue estrella en Botafogo, es seleccionado nacional y jugará en la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX tendrá en sus filas a una joven promesa que llega del Botafogo, cuenta con tres nacionalidades pero ha decidido representar a la Selección Mexicana.

Se trata del mediocampista Henrique Simeone, a sus 18 años deja al Botafogo de Brasil para llegar a jugar con Tigres . El propio futbolistas dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales que firmó contrato para jugar en el futbol mexicano.

Te puede interesar :

Las tres nacionalidades de Henrique Simeone

Simeone nació el 12 de junio de 2007 en Río de Janeiro, Brasil, por parte de su padre tiene la nacionalidad mexicana y por su familia tiene la nacionalidad portuguesa.

La Selección Mexicana sub 18 lo convocó el pasado 26 de agosto para poder iniciar un proceso con el jugador y pueda jugar en la Selección Mayor.

Con su convocatoria reveló estar muy feliz por poder representar el país donde nació su papá.

“Muy feliz y motivado por mi primera convocatoria a la Selección Mexicana. Quiero agradecer a Dios por todo lo que está pasando en mi vida y por un logro más. También agradezco al @botafogo , que ha sido fundamental en mi crecimiento y desarrollo como atleta, así como a mis familiares, amigos y mis representantes; sin ellos, nada de esto sería posible. Tampoco podía dejar de agradecer a la Federación Mexicana de Fútbol por esta gran oportunidad. Será un honor vestir esta camiseta y representar al país donde nació mi papá".

Henrique Simeone nuevo jugador de Tigres

Simeone dio a conocer en sus redes sociales que el pasado lunes 22 de septiembre del 2024, Henrique Simeone firmó un contrato para ser jugador de Tigres.

Acompañado de una foto y un emotivo mensaje en el que detalló que será un honor vestir la playera de Tigres, catalogándolo como el equipo más grande del futbol mexicano.

El estilo de juego de Henrique Simeone

Henrique Simeone es un jugador defensivo, destaca en la recuperación de balones y la interrupción de jugadas rivales. Es disciplinado tácticamente, lo que le permite mantener la estructura del equipo en transiciones. Al ataque, tiene buena distribución de balón con pases precisos y conectar con los compañeros en el mediocampo.

Muchos lo consideran una joya del futbol que debería consolidarse en los próximos años, por lo que Tigres tiene un jugador con mucho potencias en sus filas y que en un futuro podría dar el paso a Europa.

