Juega en América, no es titular absoluto pero sería la SORPRESA de la Selección Mexicana en la fecha FIFA

Estamos a unos días para que se conozca la segunda convocatoria de Rafael Márquez con la Selección Mexicana para la siguiente fecha FIFA, misma que será la última del año y en la que el entrenador mexicano deberá escoger muy bien sus fichas para los duelos que tendrá.

Colectivamente, al América no le alcanza

Esta fecha FIFA resulta importante para Rafael Márquez toda vez que, en ella, la Selección Mexicana enfrentará los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf en donde enfrentará a Jamaica. Ante ello, existe un jugador del América que podría ser la gran sorpresa en este llamado.

¿Qué jugador del América sería la sorpresa en la convocatoria de la Selección Mexicana?

Con 10 goles anotados hasta ahora, y como uno de los mejores goleadores del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, Henry Martín se perfila para ser una de las sorpresas de la Selección Mexicana de Rafael Márquez, por lo que habrá que estar atentos a si esto se confirma en próximos días.

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Cabe mencionar que Henry registra una decena de anotaciones en 15 partidos disputados, mismos en donde ha combinado la titularidad y la suplencia con Miguel Borja. Este hecho hace de tal situación una más interesante considerando los minutos que el mexicano ha estado en el campo.

Esta situación, además, se combina con la lesión de Raúl Jiménez (quien estará fuera de las canchas hasta enero) y las bajas de juego de Santiago Giménez y Armando González, lo cual abre las puertas a que Henry Martín vuelva a la Selección Mexicana este mismo mes.

¿Cuándo y a qué hora serán los juegos de la Selección Mexicana?

La ida de los cuartos de final entre Jamaica y la Selección Mexicana se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre en punto de las 7 de la noche en el National Stadium. La vuelta, programada para el BBVA Bancomer de Nuevo León, se realizará el martes 17 del mismo mes a las 8:30 de la noche.