"¡Madres!": Henry Martín cuenta cómo vivió la batalla con Quiñones y Funes Mori

Henry Martín se consagró campeón de goleo del Clausura 2023 y, aunque la distancia con sus perseguidores más cercanos fue de dos anotaciones, la contienda contó con una alta dosis de tensión, que el atacante del América describió en conferencia de prensa.

“Me fui a Mérida, estuve con la familia, estuvimos en la playa. No quería ver los partidos, prefería estar con mis hijos que ver (los partidos del Monterrey y del Atlas), pero, obviamente, mis hermanos veían y uno echaba ojo para ver el marcador”, inició.

Henry Martín ganó el titulo de goleo con dramatismo

Al comienzo de la jornada, Julián Quiñones era su única preocupación; sin embargo, la actuación de Rogelio Funes Mori ante los Pumas lo hizo considerar el peor escenario: perder la cima en el rubro anotador.

“Veíamos el partido de Atlas y, de repente, me dijeron que Funes Mori llevaba tres goles en 25 minutos. Dije: '¡Madres!’ Yo lo quiero mucho, compartimos un proceso y me pone contento que cierre así el torneo, pero pensé que no podía ser. Le dije a mi mamá que había que preocuparse por dos, pusieron los dos juegos en dos pantallas y me senté a verlos”, relató.

El desenlace, para su causa, fue positivo: nadie lo pudo alcanzar y, después de una década, un futbolista azulcrema fue el mejor artillero del certamen. Las formas, no obstante, potenciaron las emociones que experimentó el delantero nacido en Mérida.

“Cuando terminó el de Monterrey, me puse contento, pero agregaron ocho minutos en el de Atlas. Eso le dio más sabor al título, más mérito. Anteriormente, con 12, quedabas campeón de goleo y, ahora con 14, estaba preocupado de que me pudieran alcanzar. Eso habla del buen futbol que se mantuvo todo el torneo, de la calidad de los compañeros que estuvieron peleando. Eso me deja más orgulloso”, expuso.



La consecución del galardón ha reforzado al capitán emplumado en la conversación que rodea a la Selección Mexicana. Cuestionado sobre una supuesta felicitación por parte del entrenador, Diego Cocca, Henry dejó claro que no ha habido contacto.

“No he tenido oportunidad de hablar con él, pero sé que me apoya y que está conmigo. No es necesaria una llamada o un mensaje. Sé que está contento y me apoya”, sentenció.

