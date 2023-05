Henry Martín revela que recibió ayuda para ganar el título de goleo

Finalizada la fase regular del Clausura 2023, Henry Martín podrá decir siempre que obtuvo el título de goleo de la Liga BBVA MX; sin embargo, llegar a ese punto le costó muchas críticas e instantes cargados de aflicción.

“Hubo un momento en el que pensé dejar todo, me dolía mucho lo que pasaba, no quería seguir jugando futbol; llegaba a casa y a las concentraciones y sufría. Lo importante fue no darme por vencido, no renunciar a mis metas, no dejar de trabajar a pesar de que las cosas no me salieran”, recordó en conferencia de prensa.

Henry Martín recibió el apoyo de Enrique Borja

Aunque contó que la plantilla, cuerpo técnico y directiva tuvieron que ver en un resurgir complejo por el alto grado de exigencia del club, el capitán del América reveló que recibió apoyo de alguien que logró un tricampeonato de goleo con la camiseta azulcrema.

“Quiero agradecer a Enrique Borja, porque me llamó cuando estaba muy mal, tuve una plática interesante con él y, después del campeonato, volví a platicar con él. Que un emblema de América se haya tomado la molestia de llamarme me pone muy contento, que gente de su gran calidad se haya puesto en mi lugar y me haya hablado. Tuvimos una plática larga y tendida”, narró.

De acuerdo con ‘La Bomba', los pasajes oscuros fueron vitales para emprender un considerable renacer anímico y futbolístico que derivó en su reconocimiento como mejor goleador del torneo.

“Todos pasamos etapas muy difíciles, pensamos que no van a cambiar las cosas y la vida nos aplasta, pero llega un momento donde las cosas cambian, siempre y cuando uno insista en sus sueños, objetivos, lo que uno quiere. Eso pasó conmigo. No pensé que fuera tan complicado llegar a donde he llegado, no es fácil”, reflexionó.

Al tiempo que les agradeció por impulsarlo en la cuesta por el galardón, Henry Martín, el hombre que porta el gafete de las águilas, le envió un mensaje a sus compañeros antes de disputar la liguilla.

“Si queremos ser campeones, debemos pasar por encima de todos, llega un momento de sacrificios, pensar como grupo, dejar egos e individualidades, el ‘yo’ dejarlo a un lado y pensar en ‘nosotros’. Eso es lo más importante, porque esto es un juego de 11, confiamos y necesitamos de todos. Necesitamos recuperar a Zendejas, a Viñas, son seis partidos donde necesitamos a todos y confío que el equipo está para pelear por todo”, concluyó.

