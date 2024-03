¿No fue tan malo? Henry Martín habla de Gerardo Martino y su paso en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tendrá un partido clave este jueves 21 de marzo del 2024 contra la Selección de Panamá pues se enfrentan en las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

El juego será en punto de las 20:10 horas tiempo del centro de México y se disputará en el Estadio AT&T es un recinto deportivo ubicado en Arlington, Texas, Estados Unidos. Podrás disfrutar del partido de la Selección Mexicana totalmente EN VIVO y Gratis a través de las pantallas de Azteca Siete y en la app y sitio web de Azteca Deportes.

¡No te lo pierdas! El partido de México vs Panamá lo podrás ver Gratis y EN VIVO por Azteca Deportes

Este martes 19 de marzo del 2024, Henry Martín habló en entrevista exclusiva con David Medrano y Omar Villarreal para las cámaras de Azteca Deportes previo a las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF.

El elogio de Henry al Tata Martino

El delantero se tomó un momento para poder hablar de cómo fue el proceso con Gerardo Martino luego de que varios jugadores declararan en los últimos días como la pasaron bajo su mando.

“No, desgastado no. El Tata es una persona muy recta, muy seria y él no te daba pie a nada. El prácticamente era trabajar, trabajar y trabajar. Muchas veces trabajábamos dos veces al día estando cansado pero esa es su forma de ser y te tienes que adaptar a ello. Te exigía demasiado, si. Hay entrenadores que no te ponen a trabajar casi nada, entonces dices ahh quiero entrenar. Entonces también nosotros pasa por nuestra forma de ser que nada nos parece, nada nos gusta. En lo personal, viajamos muchísimo antes al mundial y nos encerró en un lugar. Te encerraste casi un mes antes de ir al mundial y luego casi un mes estando en el mundial. Fue un fuerte encierro. Veías en redes sociales y las demás selecciones iban a cenar con sus familias y nosotros no, entonces ese tipo de cosas sí podrían haberse cambiado pero lo demás, yo siento que es un gran entrenador, que trabaja muy bien y es muy exigente. Si tu estas en su equipo, debes de estar preparado para la exigencia máxima”

