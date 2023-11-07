El mexicano de la Liga MX con más asistencias en 2023

El 2023 está cerca de terminar por lo que los nombres de los mejores jugadores del año futbolístico en ciertos rubros empiezan a darse a conocer, a falta de una fecha por jugar en el Torneo Apertura 2023, hay una categoría encabezada por un elemento nacido en el país.

El delantero del América, Henry Martín, es el mexicano con más asistencias en la Liga BBVA MX durante todo el año con un total de 9. Con su habilidad no solo para anotar, sino también para dar pases a gol y su visión de juego, lo posicionan como el mejor en este aspecto dentro del balompié mexicano.

Tal vez te puede interesar esto: El ‘Turco’ Mohamed podría dejar a los Pumas previo a la Liguilla

Desde hace un par de temporadas Henry se ha convertido en el referente del ataque americanista, ha sido una pieza clave en el esquema de los técnicos Fernando Ortiz como de André Jardine en la contribución ofensiva.

‘La Bomba’ con su capacidad para leer el juego, retener la pelota y encontrar a sus compañeros en espacios con ventaja ha sido fundamental para los de Coapa, para situarse en la segunda plaza el campeonato anterior y para asegurar el liderato en este certamen.

El campeón de goleo del curso pasado pese a no tener la misma cantidad de minutos que el semestre anterior, hace notar su presencia dentro del campo de juego con la generación de oportunidades de gol, de la cual jugadores como Julián Quiñones se han beneficiado.

El atacante yucateco esperará cerrar con broche de oro estas dos grandes temporadas con una gran actuación en la recta final manteniendo su regularidad, concluyendo con la obtención del tan ansiado por la afición azulcrema, el campeonato número 14 en la historia de Las Águilas.