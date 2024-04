Herny Martín se niega a ir al programa de jugadores del América

El América cayó por segunda ocasión en el Clausura 2024. Las Águilas perdieron en el Estadio Olímpico Universitario, contra los Pumas, dentro de la Jornada 16 de la Liga BBVA MX, por marcador de 2-1, y así quedarse empatados con el Toluca en la cima de la Tabla General.

Al final del encuentro, el delantero de los azulcremas, Henry Martín, protagonizó una discusión con su compañero de equipo Brian Rodríguez, quien vio la tarjeta roja, por una patada sin balón a César ‘Chino’ Huerta. Aunque al final del duelo aclaró que fue el calor del juego, lo que lo hizo reaccionar así, y que todo se quedó en eso, un momento del partido, en el que estaban buscando el empate.

¿El indicando? Javier Mascherano opina sobre la posible llegada de Rafael Márquez al banquillo del Barcelona

Te puede interesar: ¡Liguilla al momento! Así se jugaría la Fase Final del Clausura 2024

Henry Martín se negó a ir al programa de Igor Lichnovsky, Kevin Álvarez y Miguel Layún

Desde hace ya unos meses, los jugadores del América: Igor Lichnovsky y Kevin Álvarez, junto a Miguel Layún, quien se acaba de retirar, conducen un programa, llamadó la ‘Triisecta', que ha sido un éxito para ellos, ganando cada semana más seguidores.

Para el ‘live’ en Twitch de esta semana, Henry Martín iba a ser su invitado de lujo, pero el ariete de las Águilas se negó a ir, tras la derrota ante los Pumas: "Él, a su personalidad, no estaba de ánimo para venir hoy. Esta prometido sí o sí, me dijo. Se los prometo, voy en la semana del Play In, ya confirmado”, aseguró Layún, que le dijo el atacante de la Selección Mexicana.

Aquí la razón por la que no fue Henry con la triisecta. pic.twitter.com/wE4VVRk2FV — Andre (@_AndreCA7) April 22, 2024

Te puede interesar: Jardine critica el arbitraje en CU: “Influyó en el partido”

Estos son los siguientes partidos del América en abril

Tras el descalabro, las Águilas comparten el líderato general del Clausura 2024 con el Toluca, con 32 unidades. En la última jornada visitarán al Puebla, donde buscarán quedarse en lo más alto del futbol mexicano, pero primero tendrán la semifinal de ida contra el Pachuca, este martes 23 abril, en la Conchampions, donde buscarán sacar ventaja al ser locales, para la vuelta el próximo martes 30 de abril, y así seguir soñando con el doblete.