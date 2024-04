¡Liguilla al momento! Así se jugaría la Fase Final del Clausura 2024

El Clausura 2024 está llegando a su fin. Se fueron 16 jornadas del torneo regular, a falta de una, algunos equipos buscan todavía meterse al Play In, y a la Liguilla del Futbol Mexicano, por lo que la última fecha del certamen será de ‘vida o muerte’ para varias escudras.

Desde el semestre pasado, la Fase Final de la Liga BBVA MX cambió, implementó el Play In, un formato parecido a los Playoffs de la NBA. Donde los primeros seis lugares de la Tabla General se clasifican de forma directa, mientras que el 7, 8, 9 y 10 pelearán dos sitios en este tipo ‘repechaje’.

¿Quiénes jugarían la Fase Final del Clausura 2024?

Si el torneo terminará tras la Fecha 16 del Clausura 2024: América, Toluca, Cruz Azul, Rayados, Tigres y Pachuca, estarían clasificados de forma directa. Mientras que Chivas, Necaxa, Pumas y Querétaro disputarían el Play In.

El Rebaño Sagrado jugaría frente a los Rayos, y el ganador estaría en la Liguilla, mientras que el perdedor se mediría al ganador de los universitarios ante los Gallos — el derrotado entre estos dos últimos estaría eliminado—, y en ese último chance buscar un lugar en la fase final, para completar los ocho equipos.

Así se jugaría la Liguilla del Clausura 2024

Conociendo eso, la Liguilla del Futbol Mexicano se jugaría de la siguiente manera

América vs último invitado del Play In



Toluca vs ganador del Play In 1

Cruz Azul vs Pachuca

Rayados vs Tigres

🥁🥁Liguilla al Momento🥁🥁

Jornada 16



Directo



1. América 🆚

2. Toluca 🆚

3. Cruz Azul 🆚 6. Pachuca

4. Monterrey 🆚 5. Tigres



Play-In



7. Chivas 🆚 8. Necaxa

9. Pumas 🆚 10. Querétaro



⚠️: León

☠️: Juá, San, Maz, Tij, Ats, SL y Pue — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) April 22, 2024

Aunque todavía todo se puede mover pues la diferencia entre el cuarto lugar de la Tabla General (Rayados) y el noveno (Pumas) es de apenas tres puntos, por lo que la Jornada 17 definirá los clasificados de forma directa y los que estén en Play In.

1) América - 32 pts

2) Toluca - 32 pts

3) Cruz Azul - 30 pts

4) Rayados - 29 pts

5) Tigres - 28 pts

6) Pachuca - 28 pts

7) Chivas - 28 pts

8) Necaxa - 27 pts

9) Pumas - 26 pts



10) Querétaro - 26 pts

De hecho, Querétaro tampoco tiene su lugar asegurado, pues León tiene los mismos puntos que ellos, y pueden meterse en lugar de los Gallos. Los que si están eliminados son: Santos, Mazatlán, Xolos, Atlas, Atlético San Luis y Puebla.