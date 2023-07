Henry Martín provoca locura en centro comercial de la CDMX

En un centro comercial en la alcaldía Azcapotzalco se desató la locura provocada por la presencia de Henry Martín, capitán y delantero titular de las Águilas del América, quien se dio cita para repartir autógrafos y tomarse fotos con sus seguidores en uno de los locales de la plaza.

Henry Martín es ovacionado por más de 1000 aficionados en centro comercial

Al lugar llegaron más de 1000 aficionados, la mayoría con playeras de las Águilas del América y de la Selección Mexicana, sin embargo solo un grupo de aproximadamente 350 personas pudieron interactuar con la Bomba Yucateca, ya que solo permaneció un lapso de hora y media en el centro comercial.

Al final de la firma de autógrafos el número 21 de los Azulcremas atendió a la prensa que cubrió el evento donde respondió sobre la actualidad del Club América.

“Me siento muy contento de poder regresar al club que me ha dado todo, por el cual estoy donde estoy, por supuesto que he platicado con él (Jardine) desde el día que me presenté, desde antes de hecho, cuando estaba en la Copa Oro con él y con el resto del cuerpo técnico, siempre he estado en contacto con ellos y con la directiva para dar lo mejor no sólo para el equipo sino para todos. Yo creo que por nombre lo hemos demostrado y se ha demostrado a lo largo de los torneos, lo que hacemos en la cancha en conjunto porque al final de cuentas es lo que cuenta, es lo que va a ser que el equipo sea campeón”, contestó Henry Martin sobre su regreso al América tras la Copa Oro.

El América viajará el lunes 24 de julio a los Estados Unidos de cara a su primer partido en el torneo de la MLS y el fútbol mexicano en contra del St. Louis City SC, una de las franquicias más recientes del balompié norteamericano.

