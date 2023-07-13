Memes intentan descifrar qué dijo Henry Martín tras su gol vs Jamaica

La Selección Mexicana consiguió su pase a la gran final de la Copa Oro del 2023, luego de haber derrotado a Jamaica por marcador de 3-0. Ahora se medirá a Panamá, que sorprendió al dejar fuera a Estados Unidos tras una dramática tanda de penales.

El partido entre México y Panamá se disputará el próximo domingo 16 de julio en la cancha del SoFi Stadium. Lo podrás ver por Azteca 7, así como el sitio y la App de Azteca Deportes.

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El gol de Henry Martín que provocó memes

Como en el Mundial de Qatar 2022, cuando México se enfrentó a Arabia Saudita, el conjunto azteca se puso por delante en el marcador con un gol de Henry Martín y posteriormente, Luis Chávez aumentó la ventaja con un golazo de tiro libre... la goleada la sentenció Roberto Alvarado ya en los minutos finales del encuentro.

Sin embargo, la afición puso especial atención en lo que sucedió después de que Henry Martín anotó. El delantero del América corrió hacia una de las cámaras y dijo algunas palabras que, parecen poco entendibles pero que los usuarios en redes sociales no dejaron pasar.

Visca el Barça y visca Catalunya — Araujismo (@araujismofcbjs) July 13, 2023

Dice blue label de jhonnie walker — Martini (@xxsndvlxx) July 13, 2023

Claramente dijo: "Tigres equipo chico" — Francisco Sánchez (@fransancheez) July 13, 2023

Dijo:



— Penal para Argentina. — A. Paredes (@ArturoParedes_) July 13, 2023

Gracias panama por eliminar a los gringos ya que nosotros no podemos — Eduardo (@edddyeddd) July 13, 2023

Cuando se preguntó en redes sociales sobre lo que Henry Martín habrá querido decir, de inmediato se mencionaron un sinfín de respuestas. Hasta el Barcelona salió en lo que los seguidores de la Selección Mexicana contestaron. También hubo quienes "agradecieron" a Panamá por haber eliminado a Estados Unidos unas horas antes en una dramática tanda de penales.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Oro 2023?

La gran final de la Copa Oro 2023 se jugará el domingo 16 de julio. México y Panamá buscarán el título del torneo continental, y tú podrás ver el encuentro por Azteca 7, el sitio y la App de Azteca Deportes.

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