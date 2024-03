¿Se queda? Henry Martín habla sobre su renovación con América

Durante la concentración de la Selección Mexicana, misma en la que Henry Martín se alista para el juego de la Liga de Naciones de Concacaf contra Panamá, el delantero dio pistas sobre su futuro a nivel de clubes, pues no se ha concretado una renovación del atacante para continuar en las filas del equipo de Coapa bajo un contrato que por ahora, termina el 30 de junio del presente año.

Con 242 partidos disputados con el conjunto azulcrema, Henry Martín tiene un registro de 96 goles y 40 asistencias, por lo que en exclusiva para Azteca Deportes, rompió el silencio tras haber disputado el Clásico Nacional frente a Chivas en la pasada jornada 12 del Torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

“Afortunadamente he trabajado mucho ara distraerme. Para enfocarme en una cosa y ahora mi prioridad es estar en Selección. Mi prioridad cuando regrese a América va a ser estar en América y lo demás pasa a ser tema secundario. Estoy muy tranquilo”, dijo Henry Martín en entrevista para David Medrano y Omar Villarreal.

¡No te lo pierdas! El partido de México vs Panamá lo podrás ver Gratis y EN VIVO por Azteca Deportes

Te puede interesar: La alineación con la que saldría México vs Panamá | Concacaf Nations League

Henry Martín no descarta interés de otros equipos

Sobre el interés que otros equipos pudieran tener por sus servicios, el delantero de 31 años de edad no se preocupa, pues los resultados respaldan su trabajo en la escuadra de las Águilas.

“Sé que las cosas las estoy haciendo bien. Si las cosas no las hiciera bien me preocuparía, pero dentro de la cancha estoy respondiendo, estoy ayudando al equipo. Me dedico a hacer mi trabajo y lo demás no queda en mí", agregó el delantero.

En la presente campaña de la Liga BBVA MX, Henry Martín tiene un registro de nueve partidos jugados bajo las instrucciones de André Jardine, mismos en los que ha marcado cuatro goles en el Clausura 2024.

La Selección Mexicana se mide a Panamá en la instancia de Semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf el próximo jueves 21 de marzo; partido que vas a poder disfrutar por la señal de TV Azteca a las 20:10 horas, tiempo de la CDMX.

Así se prepara Panamá y Estados Unidos para la Nations League

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Anuncian sanción contra Fernando Gago de Chivas