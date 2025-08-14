El arma secreta de Heriberto Jurado para dar el salto a un grande de Europa

Jurado sigue esperando su oportunidad para consolidarse en el fútbol belga. Su objetivo es ganarse un lugar en el primer equipo del Cercle Brugge en los próximos semestres y comenzar a construir una carrera destacada en el Viejo Continente.

Pero no está solo en el camino. Otro mexicano podría ser clave en su desarrollo: Luciano Murchio, actual director deportivo del club. Murchio se ha convertido en una figura fundamental dentro del proyecto deportivo y quiere apoyar a Heriberto en su adaptación y crecimiento.

“Usamos Bélgica como un trampolín para llegar a lo más alto. Por ejemplo, Heriberto es un jugador que conocíamos desde hace mucho tiempo. La verdad es que siempre pronosticamos que los jugadores que vienen de mercados diferentes al de la liga belga necesitan un tiempo de adaptación, aunque depende mucho de cada jugador”, explicó Murchio.

Murchio-Jurado, la dupla que busca crecer en Europa

Luciano, destacó lo especial que es ver a un mexicano ocupando una posición tan importante dentro de un club europeo.

“No es fácil ver a alguien mexicano en estos lugares, y menos en estos puestos. La verdad, como te decía, con la confianza que me han dado, es un puesto con muchísima responsabilidad. Al final, soy el máximo responsable del área deportiva de un club de primera división que tiene planes muy ambiciosos”, afirmó.

Finalmente, el directivo nacional reconoció que su camino a Europa no ha sido fácil, pero espera dejar huella y aportar tanto al club como a los jóvenes futbolistas que se sumen al proyecto, como es el caso de Heriberto Jurado.

“Si me hubieras dicho hace 7 u 8 años que yo estaría donde estoy ahora, te habría dicho que estás loco. La verdad es que soy mucho de disfrutar el presente, de ir día a día. Estoy muy contento con donde estoy; no tengo prisa por llegar a ningún lado, ni prisa por regresarme a ningún lado. Tampoco soy mucho de planear todo; evalúo las oportunidades conforme van llegando”, sentenció.

