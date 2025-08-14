Campeón con Pumas revela si hay o no exigencia en el Club Universidad

El atacante de los felinos, Guillermo Martínez, no atraviesa su mejor momento. Es por este motivo que los auriazules están urgidos por incorporar un nuevo elemento en la ofensiva.

El exdelantero de los felinos, Bruno Marioni, conoce la importancia del delantero en la plantilla, pero también la responsabilidad que implica esta posición. Para el campeón de goleo, el jugador que llegue deberá ser consciente de la presión adicional que representa históricamente portar el dorsal ‘9' en Pumas.

“El perfil de un delantero para un equipo grande, pues, tiene que tener, seguramente, personalidad para poder afrontar el desafío y la presión que esto involucra: tener la responsabilidad de portar la camiseta número 9 de Pumas”, señaló Marioni.

Marioni apuesta por las fuerzas básicas de Pumas

Asimismo, reconoció que en algún momento deberá surgir un nuevo delantero canterano que ilusione a la afición universitaria.

“El no tener un delantero de cantera es algo que se debe dar en el momento en que ese ‘nueve’ esté preparado para asumir ese reto. Cuando un jugador tiene la camiseta de Pumas, sea extranjero o de cantera, representa a la institución y, seguramente, quiere dar lo mejor”, agregó el exjugador.

La delantera de Pumas, el punto a mejorar

Finalmente, compartió su reflexión sobre lo que ha sido esta posición en los últimos años dentro del club.

“Me parece que no me equivoco al decir que no se han vendido jugadores desde hace tiempo. No tengo la memoria exacta de cuál fue el último jugador que vendió Pumas, pero a lo que quiero llegar es que el rendimiento grupal probablemente no ha terminado siendo lo que se esperaba, y eso repercute en el rendimiento individual. Muy pocas veces se da que un equipo no tenga resultados colectivos y, aun así, individualmente haya jugadores que se destaquen. Es muy raro que eso pase”, sentenció Marioni.

Pumas acumula una racha de 14 años sin levantar un título. Los felinos deberán visitar a Toluca este sábado, una plaza históricamente complicada para los dirigidos por Efraín Juárez.

