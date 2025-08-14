Tiene 28 años, se formó en América y la está rompiendo en Europa

De Coapa a Bélgica: el talento mexicano también brilla fuera de la cancha. El talento mexicano sigue llegando al fútbol europeo, y aunque no siempre sea dentro del terreno de juego, también es fundamental tener representación en las áreas administrativas y de gestión deportiva.

A sus apenas 28 años, Luciano Murchio asume el reto más importante de su carrera al frente del Cercle Brugge, donde será una pieza clave en el desarrollo y futuro del club.

“En el área de Inteligencia Deportiva estuve un año como analista, y después de ese año me ofrecieron quedarme en el área de scouting. También trabajé en América durante dos años y medio, y la verdad, fue una experiencia increíble, especialmente cuando quedamos campeones de liga y ganamos la Copa del Campeón de Campeones”, expresó Murchio.

De América al mundo

Su experiencia en el Club América lo preparó para enfrentar retos de alto rendimiento en el extranjero, colaborando en áreas como el análisis técnico, scouting y desarrollo de talento.

Hoy, el directivo mexicano también es parte fundamental en la proyección de otro talento azteca en Bélgica: Heriberto Jurado, a quien busca impulsar para que alcance su máximo nivel.

“Es un chavo que tiene la energía y las ganas de hacerlo bien. Lo estamos apoyando en su adaptación, que es poco a poco. Sé que a la gente le gustaría que desde la primera semana estuviera iniciando todos los partidos”, comentó Murchio.

Bruno tiene en vista a jovenes proyectos mexicanos

El joven directivo espera ser un puente clave en la carrera del futbolista mexicano, y también aprovechar su posición para abrir nuevas oportunidades.

“Hay mercados interesantes que en el fútbol mexicano ni siquiera se voltean a ver. En México pensamos mucho en nosotros mismos y no tanto en cómo se está desarrollando el fútbol en otros lugares. Por eso, apostamos por mercados emergentes, no para copiar, pero sí para observar lo que están haciendo las potencias”, sentenció el joven azteca.

