Hermosillo pide a los aficionados no atacar al ‘Cabecita’ Rodríguez

Desde que se supo que Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez podría llegar al América, el futbolista uruguayo ha recibido una gran cantidad de críticas por parte de la afición de Cruz Azul, ya que lo consideran como una ‘traición’, si es que se concreta, pero ahora Carlos Hermosillo lo ha defendido.

‘Cabecita’ Rodríguez salió de Cruz Azul hace algunos meses para fichar con el Al-Nassr de Arabia, donde no ha tenido el rendimiento esperado, por lo que con vías al Mundial de Qatar 2022 y sumar más minutos, se dice que llegaría al América para volver a obtener protagonismo.

Carlos Hermosillo defiende a ‘Cabecita’ de las críticas

En entrevista con ‘Marca’, Hermosillo le pidió a los aficionados de Cruz Azul, y en general, ‘quitarse un poco la pasión’ y respetar la decisión del ‘Cabecita’ Rodríguez, pues él es un profesional y puede decidir dónde quiere jugar.

“Yo veo muchas críticas y cuestionamientos hacia él (‘Cabecita’ Rodríguez). Yo jugué en América, en Chivas, en Cruz Azul y lo que tiene que entender la gente es que somos profesionales. Yo no lo veo mal, cada quien tiene que tomar la mejor decisión. Si Cruz Azul no lo quiso repatriar fue por algo, o porque no hay dinero”, dijo el exfutbolista.

Hermosillo reveló que, pese a que él es fanático de Cruz Azul, no le ‘da coraje’ ver a ‘Cabecita’ Rodríguez en otro club, pues él ve más importante concentrarse en su equipo y no en ver a los demás, por lo que pide a los aficionados no centrarse en molestias.

“El aficionado de Cruz Azul tiene que quitarse un poquito la pasión, ¿por qué te va a dar coraje? Te debe de dar coraje a lo mejor con los directivos, pero con el jugador por qué. Yo le deseo lo mejor a donde vaya, fuera América o Chivas. Me da coraje con la gente de Cruz Azul”, manifestó.

‘Cabecita’ Rodríguez ha vestido las camisetas de Santos y Cruz Azul en la Liga BBVA MX y pronto podría sumarse la del América, pero habrá que esperar a que las Águilas lo hagan oficial.