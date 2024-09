Leyenda del futbol mexicano se “burla” de la carrera de Guillermo Ochoa en Europa

Uno de los porteros extranjeros más importantes en la historia del futbol mexicano bromeó en un video publicado sobre la carrera de Guillermo Ochoa en el futbol del Viejo Continente; admitió que es mejor que él.

Guillermo Ochoa es uno de los pocos porteros mexicanos que ha logrado dar el salto al Viejo Continente y abandonar el futbol de la Liga BBVA MX , sin embargo, el canterano de las Águilas del América tiene una dura mancha en su carrera, ya que suma varios descensos en el futbol europeo, el más reciente el año pasado con el Salernitana en la Serie A del calcio italiano.

Cristante y un comentario desafortunado

El histórico portero del futbol mexicano y de los Diablos Rojos del Toluca, Hernán Cristante hizo un comentario inadecuado sobre Ochoa, que podría llegar a tonos de burla sobre una etapa en específico de la carrera de Paco Memo en Europa, esto fue en una de las dinámicas del medio para el que actualmente trabaja.

El ex guardameta argentino fue una de las piezas claves en la época dorada del “Chorizo Power”, ya que era el portero titular de los Mexiquenses cuando contaban con José Saturnino Cardozo en sus filas; tras su retiro incurso de vuelta en el futbol mexicano como director técnico, sin embargo, sus éxitos como jugador aun no lo acompañan como estratega y tras no contar con ningún equipo bajo sus riendas entro al mundo de los medios de comunicación como analista y una voz experimentada.

¿Dónde y cómo se “burló” Hernán Cristante de Guillermo Ochoa?

El momento donde Cristante comparó su carrera y la de Francisco Guillermo Ochoa fue en una dinámica que subieron a la red social TikTok, en donde analizaban porteros con paso en el futbol mexicano y quienes fueron mejores que el argentino.

¿Qué dijo Hernán Cristante sobre la carrera de Guillermo Ochoa?

Cabe aclarar que a pesar de que Hernán Cristante dijo “No tiene más títulos que yo, tiene más descensos que yo” en broma, el ahora analista del futbol mexicano considera que Ochoa tuvo mejor carrera que él.

Actualmente Guillermo Ochoa milita en el futbol europeo, de manera específica en la primera división de Portugal con el recién ascendido AVS, club que contrato al mexicano con la intención de no perder la categoría en el balompié lusitano.

