“El héroe será recordado por todos” Pussetto previo a su primer Clásico

Ignacio Pusseto fue el héroe de Pumas ante Xolos y quiere volver a serlo este domingo ante América en su primer Clásico Capitalino. El delantero argentino se animó a comparar este Clásico con algunos otros que ha presenciado en su natal Argentina.

“Quiero jugarlo y ver cómo se siente en primera persona, porque todavía no tuve la posibilidad, este clásico será parecido a un Racing Vs Independiente de mi país o un Newell´s Vs Central, ese sería el clásico. Que sea un triunfo y el que anote será recordado por todos, si me toca hacerlo a mí estaré feliz de ello”, dijo en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Por otro lado, se refirió a la relación que tiene con Juan Ignacio Dinenno, uno de los goleadores más destacados en los últimos años en el cuadro felino.

“A Juan Ignacio Dinenno lo tengo muy claro, me lo han mencionado, no nos conocimos personalmente, pero no seguimos en redes y nuestras esposas se conocen, tenemos esa relación. Uno siempre trata de dar lo mejor y hacer las cosas bien para quedar en los recuerdos del Club, eso es lo que vengo a hacer acá, ojala todo podamos quedar en la historia del club”, afirmó Pussetto.

Finalmente, se animó a mencionar que su juego se ha parecido a jugadores como Di María o Griezmann, ambos jugadores referentes para Ignacio.

“Hace algunos años mi juego era parecido al de Di María, lo he ido cambiando, ahora jugando un poco más interno, este último tiempo a nueve solo ahí adelante. Hoy observo mucho lo que hace Griezmann, que es más de mi posición y ahí donde estoy yo, trato de mirarlo porque es un jugador de gran nivel”, sentenció el atacante de Pumas.

Pumas quiere cortar una marca de 10 años sin conocer el triunfo ante América en condición de visitante.

