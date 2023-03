El mensaje que Hernán Cristante le envió a la afición de Querétaro

Hernán Cristante volvió al Estadio Corregidora tras haberse cumplido el veto de un año impuesto por la Liga BBVA MX, pero en esta ocasión lo hizo en la banca visitante, debido a que ya no se encuentra como director técnico de Querétaro tras haber renunciado al final del Clausura 2022 para tomar a los Bravos de Juárez.

El entrenador argentino logró tener una gran conexión con la afición queretana a pesar de su corto periodo al frente de los Gallos Blancos, en especial por haber estado en la cancha el día de los sucesos en contra de Atlas, aunado a que logró evitar pagar la multa a la Liga BBVA MX en el verano del 2022 por evitar quedar entre los tres peores del futbol mexicano.

“Me da mucho gusto que la gente de Querétaro pueda volver al estadio, es un estadio muy bonito un marco espectacular para verlo tanto tiempo sin gente, también entiendo que la gente pagó algo de lo que no era responsable, hoy me dio mucha alegría, me parece que estos marcos hay que cuidarlos y lo que pasó hace un año no fue la gente de Querétaro, no fue la gente de Atlas tampoco, fue una situación diferente a lo que se vive cotidianamente, lo que es el futbol, la gente termina pagando un precio muy alto, hoy tiene un merecido reencuentro con su equipo”, respondió Hernán Cristante sobre haber vuelto a reencontrarse a la afición del Querétaro en el Clausura 2023.

Bravos busca llegar a su primera Liguilla

Los Bravos de Juárez están en busca de llegar a su segunda fase final en su historia y sueñan con superar lo hecho el semestre anterior, cuando cayeron en la Reclasificación 3-0 en contra del Toluca, aunque Cristante considera que será un duro camino las jornadas restantes en el Cl 2023.

Cristante podría reducir el plantel de Juárez drásticamente

“La entrega del equipo, el otro día hablaba de la gente que uno toma y esta disposición del cuerpo técnico, nosotros los técnicos no podemos regalar nada y eso se tiene que entender en el ámbito institucional, hoy pasó algo parecido, es tomar acción y seguirá. Hablando cosas, la gente que no se defina al final sobre lo que quiere, uno tiene que definir por ellos, hay mucha gente dispuesto en el plantel y que trabaja muy bien y voy a depender estos últimos partidos pura y exclusivamente de ellos, así tenga que quedarme con 12”, adelantó el ex portero y leyenda del futbol mexicano sobre cómo dispondrá de su plantel en la fechas que aún les restan por disputar.